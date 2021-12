El vóleibol masculino ganó la medalla de bronce en Cali 2021

(Actualiza con medallas en patinaje y squash)

El seleccionado argentino masculino Sub 23 de vóleibol consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, luego de ganarle 3-1 a los locales.

El equipo dirigido por Pablo Rico se impuso a Colombia con parciales de 22-25, 25-22, 25-21 y 25-17 y 34 puntos del capitán Mauro Zelayeta.

Zelayeta, único jugador Sub 23 de todo el plantel, formado por los seleccionados Sub 19 y Sub 21, había sido medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y marcó el récord del torneo de Cali.

Argentina pasó primero en su zona pero perdió 3-2 (15-13 en el tie break) en las semifinales ante México.

Por su parte, el seleccionado femenino debutará mañana ante las mexicanas (a las 20, hora argentina); el jueves enfrentará a Colombia (a las 22.30) y el viernes cerrará el grupo frente a Surinam (a las 20).

Las 12 "panteritas" que llevó el DT Martín Ambrosino son Juana Giardini, Julieta Aruga, Ángeles Ligorria, Agostina Beltramino, Nicole Pérez, Guadalupe Martín, Juliana Ocaña, Melisa Corzo, Julieta Holzmaisters, Julieta Sandez, Balbanera Ulla y Agostina Pelozo.

Por su parte, en patinaje de velocidad, el neuquino Francisco Reyes Petrelli obtuvo una medalla de plata para la delegación argentina en los 200 metros meta tras registrar un tiempo de 18s335, a solo 101 milésimas del ganador del oro, el brasileño Guilherme Rocha.

En tanto, el equipo masculino de squash se quedó con el bronce a pesar de perder ante Colombia por 2 a 0 en una de las semifinales.

Con estas tres nuevas medallas, Argentina suma -hasta este momento- 43 preseas (11 doradas, 11 plateadas y 21 de bronce) y figura quinta en el medallero liderado por Brasil.