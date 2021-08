"Vuelvo más maduro como jugador y persona", afirmó Matías Pellegrini

Matías Pellegrini, quien fue presentado formalmente como el último refuerzo de Estudiantes de La Plata, destacó que vuelve "mucho más maduro como jugador" y que a la experiencia en Estados Unidos la califica como "positiva desde lo personal”.

"El primer tiempo me fue bien, no es un fútbol fácil y después pasaron cosas que no me dieron continuidad. Por suerte llego bien desde lo físico, hice una gran pretemporada”, agregó el juvenil de 21 años tras su paso por el Inter de Miami.

Pellegrini remarcó que está "para jugar si Ricardo (Zielinski) lo decide. Me puede faltar ritmo futbolístico pero tengo muchas ganas de jugar y devolver tanto cariño que me brindan en Estudiantes. Es un club hermoso y muy especial. Eso se extraña siempre”.

El futbolista analizó su regreso: “Creo que es un momento justo para volver, para recuperar mi nivel. Hay un muy buen plantel y queremos pelear para estar lo más arriba posible. Me gusta la intensidad con la que juega el equipo”.

El volante nacido en Magdalena habló de la posibilidad de tener su primera vez en la nueva cancha de Estudiantes y afirmó que “me quedé con las ganas de debutar antes de la transferencia. Ojalá se dé el domingo”.

El plantel de Estudiantes se entrenó esta mañana en City Bell. El técnico Zielinski puede contar con Matías Aguirregaray, recuperado de su lesión muscular, y también con Manuel Castro, que no viajó a Santiago del Estero por su reciente paternidad.

El Pincha jugará como local ante Boca el domingo a las 18, por la sexta fecha de la Liga Profesional (LPF).