Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl 2026: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”

Bad Bunny será el protagonista del descanso de la Super Bowl 2026, que se celebrará en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero. “Llevará Puerto Rico al estadio más grande del mundo”, anunció la NFL en sus redes sociales. El cantante tomará el relevo a Kendrick Lamar, que actuó el año pasado en Nueva Orleans, en el encuentro que disputaron los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Será la única actuación del artista puertorriqueño en Estados Unidos, que hace unas semanas aseguró que no hará gira por el país por las redadas contra las personas migrantes. Bad Bunny explicó que teme que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) pueda estar esperando a las salidas de los conciertos para detener a las personas latinas. “Es algo de lo que hemos hablado y nos preocupaba mucho”, explicó en una entrevista.

Pese a que todo apuntaba a nombres como Miley Cyrus y Taylor Swift, Bad Bunny fue el elegido para la gran cita. Se une a una lista de artistas que dejaron su impronta en la Super Bowl, en la que figuran Lady Gaga, Michael Jackson, Beyoncé, Shakira o Rihanna.

“Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, aseguró Bad Bunny en un comunicado.

El cantante intercalará su actuación en la Super Bowl con su gira 'DeBí TiRAR MáS FOTos World Tour', que arrancará el próximo mes de diciembre en Costa Rica, después de terminar su residencia musical de treinta conciertos en su Puerto Rico natal, llamada 'No me quiero ir de aquí'.

Con información de la agencia EFE