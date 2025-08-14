Taylor Swift rinde homenaje al cabaret en 'The Life of a Showgirl': “Este disco surge del momento más alocado de mi vida”

Taylor Swift presentó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl. Rendirá homenaje al cabaret, estará compuesto por doce canciones que incluyen una colaboración con Sabrina Carpenter y saldrá el próximo 3 de octubre. Tras una meteórica carrera que la llevó a convertirse en la artista con más discos vendidos de este siglo, y después de adjudicarse la gira más taquillera de todos los tiempos con su The Eras Tour, la compositora estadounidense da un paso más con este proyecto, que describe como “aquello que ocurre entre bambalinas”.

La artista habló en profundidad sobre su nuevo trabajo en el pódcast New Heights, presentado por su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce. Se trata de su primera entrevista televisada desde 2022. En esta, además de hablar sobre el The Life of a Showgirl, se confesó sobre lo que supuso para ella lograr ser dueña de su música, lo que estuvo haciendo después de su última gira y su experiencia como figura clave en el equipo de fútbol americano de los Kansas City Chiefs.

El disco lo creó en Europa durante la segunda etapa del The Eras Tour el año pasado. “Daba conciertos. Daba como tres conciertos seguidos. Tenía tres días libres, volaba a Suecia, volvía a la gira y estaba trabajando en ello”, comentó Swift. “A estas alturas de la gira, estaba agotada físicamente, pero mentalmente estaba muy emocionada por crear”, aseguró. “Este álbum surge del momento más contagioso, alegre, alocado y dramático de mi vida. Esa efervescencia se percibe... son hits. Son doce canciones, no hay más”, añadió.

La artista afirmó que The Life of a Showgirl está compuesto por “melodías tan contagiosas que casi te enojan, y letras igual de vívidas, nítidas y concisas; completamente intencionales”. Sin embargo, las doce canciones que componen el álbum serán todo el contenido del mismo. No habrá edición deluxe ni canciones extra, ya que la estadounidense afirmó que cada pista está en el álbum por “cientos de razones” y no podías añadir ninguna más y que siguiera siendo “el mismo álbum”.

Con respecto a ser dueña de su música, Swift reveló que envió a su madre y a su hermano a hablar con Shamrock Holdings, empresa que había comprado sus discos, para poder ser dueña de ellos: “Un par de meses después del Super Bowl en Kansas City, recibí una llamada de mi madre. Me dijo: '¡Ya tenés tu música!'. Me tiré al suelo de forma dramática, llorando a mares, como diciendo: '¿En serio?'. Me dije a mí misma: ”Andá a decírselo a Travis con normalidad“. Estaba jugando videojuegos y se quitó los auriculares. Le dije: ”¡Ya recuperé mi música!“. Y lloré a mares. Esto me cambió la vida”.

Pistas para aumentar las expectativas

La artista anticipó el anuncio a inicios de semana a través de Taylor Nation, el equipo de redes sociales de Swift. “Pensando sobre cuando ella dijo 'Nos vemos en la próxima era'”, publicó en acompañamiento de doce fotografías de la estadounidense en el The Eras Tour. Todas ellas tenían algo en común: los vestidos de Taylor Swift eran de color naranja. La artista, que popularizó en la industria musical el concepto de las eras para diferenciar las etapas promocionales de cada álbum, usó los colores para distinguir la estética de sus discos. En esta ocasión apostó por el símbolo del corazón en llamas.

Desde entonces, la compositora siguió dando pistas acerca de su nuevo proyecto, culminando con el anuncio del título de The Life of a Showgirl el martes 12 de agosto a las 12:12 horas de la madrugada en Estados Unidos. Lo hizo a través de un video promocional del podcast New Heights, que la presentaba como su próxima invitada, publicando en redes sociales el fragmento del episodio en el que Swift enseñaba la portada, todavía borrosa para continuar con el misterio. La cuenta atrás había comenzado, ya que el podcast se estrenaría el 13 de agosto, día que coincide con el número de la suerte de la artista.

Durante la espera hasta la publicación del episodio, Swift publicó una playlist en plataformas de streaming titulada And, baby, that's show business for you, compuesta por 22 canciones producidas por Max Martin y Shellback. Estos productores, que trabajaron en anteriores álbumes de la artista como Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017), llevan ocho sin colaborar con ella. Ahora, la compositora volvió a reunirlos en el estudio para The Life of a Showgirl, después de haber creado con ellos las canciones consideradas clásicos Blank Space, Style y Shake It Off, entre otras.

Relación pública con Travis Kelce

La cantante, que había apostado por la privacidad durante su relación con el actor británico Joe Alwyn, con quien estuvo saliendo seis años, cambió de planes desde que es pareja del jugador de fútbol americano Travis Kelce. En una entrevista concedida a la revista Time en 2023, cuando fue considerada la persona del año, Swift desveló que se sienten “orgullosos el uno del otro”: “Cuando decís que una relación es pública, significa que voy a verlo hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro, que hay otras personas y que no nos importa. Lo contrario es que tenés que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien”.

El apoyo que ambos se brindan se reflejó en sus trabajos. Travis Kelce acudió a numerosos conciertos de la última gira de Swift, mientras que ella hizo lo propio con los partidos de Kelce con su equipo Kansas City Chiefs. De hecho, la Super Bowl que ganaron los Chiefs en 2024 venciendo a los San Francisco 49ers se convirtió en el evento más visto de la historia de la televisión en Estados Unidos con permiso de la llegada a la Luna, gracias a la presencia de Taylor Swift como principal aliciente.

La NFL logró sacar rentabilidad a la aparición de Swift en los partidos, enfocándola durante varios segundos en cada encuentro al que asiste. Tanto es así que algunos seguidores mostraron su malestar cuando la enfoca la cámara, llegándola a abuchear en la pasada Super Bowl. Ella, sin embargo, confesó en su entrevista para New Heights que no es algo que le importe. “Tienen a muchos aficionados masculinos del deporte que escuchan su podcast. Creo que todos sabemos que, si hay algo que los fans del deporte quieren ver en sus espacios y pantallas, es más de mí”, declaró irónicamente.

Una revolución comercial

Los lanzamientos de Taylor Swift siempre son un terremoto, tanto dentro de la industria musical como fuera de ella. Las marcas de empresas internacionales como X, Fox, TMZ o Wattpad aprovecharon para cambiar su foto de perfil en redes sociales para adaptar el diseño de sus logos a la temática del disco. Asimismo, Google y TikTok implementaron en sus plataformas animaciones interactivas que aparecen cada vez que alguien busca el nombre de la cantante dentro de ellas. En Instagram, el video con el que Swift anunciaba el título del álbum se convirtió en el más visto de la historia de la aplicación en sus primeras 24 horas, acumulando 134 millones de reproducciones.

La artista, además, habilitó una prepreventa de The Life of a Showgirl tras dar a conocer el nombre del trabajo, que provocó una cola de espera de hasta una hora en su página web para poder comprarlo. Para ese entonces, aún no se conocía la portada, el título de las canciones ni su fecha de lanzamiento, pero la publicación de un nuevo álbum de Swift es suficiente para lograr una demanda sin precedentes de cedés y vinilos en la era digital. La compositora, convertida en una gigante del streaming, también logró consolidarse como una de las mayores fuerzas en venta física.

Su anterior proyecto, The Tortured Poets Department (2024), vendió más de 2,6 millones de copias únicamente en Estados Unidos durante su primera semana. Además, rompió el récord del álbum más escuchado en un solo día en Spotify con 313 millones de reproducciones. El anterior récord lo ostentaba la propia Swift con su décimo disco, Midnights (2022), que acumuló más de 180 millones de reproducciones a lo largo de sus 24 primeras horas en la plataforma.