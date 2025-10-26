Se comenzó a votar en todo el país para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado

26 octubre 2025 - 08:28 h

A las 8 comenzaron las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, en las que se producirá el debut de la Boleta Única Papel (BUP).

Poco más de 36 millones de electores habilitados deberán votar entre las 8 y las 18 en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas en todo el país.

Además de renovarse la mitad de la Cámara baja, las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA también elegirán senadores nacionales.

En estos comicios se elegirán cargos legislativos nacionales mediante el sistema de Boleta Única de Papel, que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.