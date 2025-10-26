Jorge Capitanich votó en Chaco con “expectativas muy positivas”

26 octubre 2025 - 09:31 h

El exgobernador del Chaco y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, emitió su voto en la jornada de elecciones legislativas de este domingo y deseó “que sea una excelente jornada cívica y democrática en la República Argentina, en la provincia del Chaco”.

Luego de sufragar, brindó declaraciones a la prensa en las que detalló las condiciones de los comicios en su provincia, haciendo hincapié en la geografía y el número de electores.

El referente peronista describió que, pese a estar “nublado en algunos casos” y empezar “a llover un poco” en algunas zonas, “creo que se van a dar las condiciones este más este importantes en este sentido”.

A su vez, brindó el detalle de la magnitud del distrito chaqueño, que cuenta con “2.977 mesas, 388 establecimientos, 1.013.621 electores” distribuidos en “casi 100.000 kilómetros cuadrados, con lo cual tiene 70 municipios, 25 departamentos”. Además, señaló la particularidad de la población que es “dispersa entre población urbana y rural”, aunque consideró que “están dadas todas las condiciones para que sea una jornada ejemplar”.

Consultado sobre las expectativas de la lista del peronismo unido, Capitanich sostuvo que “siempre uno tiene muchas expectativas muy positivas, así que ojalá Dios quiera. Primero existe una buena participación ciudadana. Segundo, obviamente siempre uno desea lo mejor para nuestra lista”.

Respecto a la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), que se implementa por primera vez a nivel nacional, el candidato indicó que “es un sistema de votación distinta. Se ha tratado de buscar estos un mecanismo explicativo. La verdad que es muy simple el sistema”, y aseguró que en la provincia “la gente tiene conocimiento sobre la utilización de la Boleta Única. Recorrí muchísimo la provincia en todos los lugares y en general este se ha informado muy bien”.

Sobre el seguimiento de la jornada, adelantó que permanecerán “en la sede de nuestro partido” y mantendrán “un contacto directo como dijimos todo el tiempo con nuestros referentes en cada una de las localidades”.

Finalmente, consultado sobre una posible comunicación con referentes de otros partidos, el candidato indicó que “esto es una elección nacional”, por lo que se concentrarán en “tratar de conformar claramente la agenda legislativa a partir de el próximo día lunes este en diputados nacionales”, y respecto a los contactos con la expresidenta Cristina Kirchner, afirmó que esperan “el resultado y después seguramente las comunicaciones fluirán”.