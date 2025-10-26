Votó el gobernador Ignacio Torres: “Chubut está aprendiendo a escribir su propio destino”

26 octubre 2025 - 09:33 h

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habló antes de emitir su voto en la ciudad de Trelew y expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y comentó cómo será la jornada de este domingo.

“Voy a estar en un almuerzo en Puerto Madryn y en el cierre en Rawson esperando los resultados”, contó y destacó que ya habló con los candidatos, que están en Comodoro Rivadavia para votar: “Terminan y vienen”.

Sobre la jornada, expuso: “Se vive con mucha tranquilidad, en un sistema nuevo. En esta provincia también hay un plebiscito que excede a la votación de candidatos y ese debate es muy importante”.

En este sentido, en la provincia será una jornada especial ya que, además de elegir dos diputados nacionales, también los ciudadanos deberán pronunciarse en un referéndum sobre la eliminación de los fueros políticos, judiciales y sindicales.

“Chubut está aprendiendo a escribir su propio destino. Va a ser un antes y un después, aunque muchos se pongan nerviosos con este plebiscito”, remarcó.