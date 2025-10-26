A qué hora y dónde votan los funcionarios y los principales candidatos

26 octubre 2025 - 09:46 h

Los espacios políticos difundieron el lugar y la hora en que concurrirán sus principales candidatos y dirigentes partidarios a emitir el sufragio este domingo en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Javier Milei votará a las 11 hs en la UTN, ubicada en Medrano 951 (Almagro)

Axel Kicillof votará a las 10:30 hs en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51

Patricia Bullrich votará a las 14 hs. en el Auditorio de La Rural, en el barrio de Palermo: avenidas Santa Fe y Sarmiento

Jorge Taiana votará a las 10 hs en el Colegio María Santísima de la Luz ubicado en Miguel de Azcuénaga 1870, Vicente López

Mariano Recalde votará a las 09 hs en la Escuela N° 15 Arzobispo Mariano Espinosa, en Barracas: Av. Montes de Oca 807

Itai Hagman votará a las 10:30 hs en la Escuela N° 23 Canadá, en Parque Chacabuco: Cachimayo 1735.

Diego Santilli votará a las 09:30 hs en las Escuela EP N° 11, ubicada en French 573, Los Troncos del Talar (Tigre),

Cristian Ritondo votará a las 10 hs en el colegio M de Guadalupe, en General Pacheco, Tigre: Avenida de los Constituyentes 2824

Martín Lousteau votará a las 9.30 hs en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en el barrio de Palermo: Jorge Luis Borges 1851

Federico Sturzenegger votará a las 11:30 hs en la Escuela República de Bolivia, en el barrio de Barracas: Hornos 530

Guillermo Francos votará a las 9 hs en el Edificio Santo Tomás Moro de la UCA, en Puerto Madero: Avenida Alicia Moreau de Justo 1400.

Manuel Adorni votará con horario a definir en el Instituto San Judas Tadeo, en Parque Chacabuco: Somellera 1720.

Sebastián Pareja votará a las 12:30 hs en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora: Belgrano 55.

Gonzalo Roca votará a las 8:30 hs en la Escuela General San Martín de San Javier, Córdoba: Juan Esteban Arias Cabrera S/N

Joaquín Benegas Lynch a las 9:30 hs votará en la Escuela n°1 de La Paz, Entre Ríos: San Martín 1301

Rogelio Frigerio votará a las 10:30 hs en la Escuela Provincial 1, Gregoria de San Martín, en Villa Paranacito: Av. Entre Ríos 242

Virginia Gallardo votará a las 17 hs en la Escuela N°3, San Cayetano, Corrientes: Santa Clara de Asís S/N.

Luis Petri votará a las 12 hs en la Escuela N°4-084, Libertador Simón Bolívar en la Ciudad de San Martín Mendoza: French 870

Búnkers

La Libertad Avanza esperará los resultados de las elecciones en cada una de las provincias en el Hotel Libertador de la Capital Federal (Avenida Córdoba 690)

Fuerza Patria aguardará el escrutinio provisorio del voto en la provincia de Buenos Aires en el Hotel Grand Brizo, en la Plata (Av. 51 nro. 715).

El Frente de Izquierda esperará el resultado de la votación en el Centro Laurak Bat de la Capital Federal (Belgrano 1144)

Ciudadanos Unidos plantará su búnker en la sede del Comité Capital de la UCR (Tucumán 1660).

La Coalición Cívica hará base en la Confitería El Greco de Caballito (Av. Rivadavia 5353, CABA).