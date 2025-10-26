Votó Lousteau y pidió “un mejor Congreso que lea y entienda las leyes”

26 octubre 2025 - 09:51 h

El candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, votó en el Instituto San Javier, y consideró que a partir de diciembre se necesita “un mejor Congreso que lea y entienda las leyes”.

“Ojalá tengamos un Congreso menos polarizado en el debate, que no se grite y se pueda hablar más”, manifestó después de emitir su sufragio, al cual, como siempre, llevó facturas para compartir con las autoridades de mesa.