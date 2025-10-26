eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Minuto a Minuto
Elecciones legislativas 2025: así votaron Milei, funcionarios y candidatos

Votó Lousteau y pidió “un mejor Congreso que lea y entienda las leyes”

26 octubre 2025 - 09:51 h
Martín Lousteau

El candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, votó en el Instituto San Javier, y consideró que a partir de diciembre se necesita “un mejor Congreso que lea y entienda las leyes”.

“Ojalá tengamos un Congreso menos polarizado en el debate, que no se grite y se pueda hablar más”, manifestó después de emitir su sufragio, al cual, como siempre, llevó facturas para compartir con las autoridades de mesa.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats