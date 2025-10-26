Jorge Macri llamó a participar masivamente en las urnas

26 octubre 2025 - 10:38 h

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de la participación ciudadana durante la jornada electoral y aseguró que “lo peor que puede pasar en una elección es una baja participación”.

Consultado sobre las declaraciones de la candidata presidencial Patricia Bullrich, quien había manifestado su disconformidad por la falta de apoyo del PRO en la campaña, Macri defendió la labor de su espacio: “A mí no me tocó ser candidato, pero nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días. Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia, y cada uno tiene sus roles. Una cosa es ser candidato y otra ser funcionario. Se trabajó bien”, afirmó.

El mandatario porteño subrayó que la jornada se está desarrollando con normalidad y que el nuevo sistema electoral facilitará un recuento ágil y transparente: “Va a ser rápido el escrutinio, así que tendremos información temprano y de manera transparente”, señaló.

Asimismo, Macri hizo un llamado a los vecinos a concurrir a votar: “Es un lindo día para salir de casa, venir, votar. Se hace rápido, no hay filas y es simple. Nadie se va a confundir. Lo importante es que la gente participe”, expresó.

Finalmente, celebró la posibilidad de que los porteños puedan expresarse en las urnas: “Siempre festejo que se pueda votar. Hoy la gente puede expresar su vocación de participar, que es lo mejor que tenemos cada dos años. Hay que cuidar eso”, concluyó.