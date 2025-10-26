Florencio Randazzo defendió la Boleta Única y llamó a votar para “salir de la grieta”

26 octubre 2025 - 10:43 h

El primer candidato de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, emitió su voto esta mañana en la localidad de Gonnet y destacó la importancia de la participación ciudadana en la jornada electoral.

“Es importante que los ciudadanos vengan a votar, independientemente del desencanto y la desilusión”, expresó Randazzo ante la prensa, al tiempo que convocó a los electores a “expresarse” en las urnas.

“Si no están contentos con el presente ni quieren volver al pasado, este es el momento de que se expresen”, señaló.

El exministro se mostró “sumamente contento” con la implementación de la Boleta Única de Papel, sistema que, según afirmó, “es mucho más sencillo y rápido, y respeta las voluntades de todas las fuerzas políticas”.

“Somos defensores de este sistema”, enfatizó Randazzo, destacando la transparencia y equidad que aporta el nuevo mecanismo de votación.