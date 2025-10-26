Votó Javier Milei acompañado por su hermana Karina y no hizo declaraciones

26 octubre 2025 - 11:19 h

El presidente Javier Milei votó a las 11 en la UTN, ubicada en Medrano 951, en el barrio porteño de Almagro.

Llegó a la hora señalada acompañado por su hermana Karina y en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El mandatario, con su habitual campera negra de cuero, hizo la fila, aguardó su turno y completó la Boleta Única de Paspel detrás del biombo en medio de las cámaras de televisión y los flashes de los fotógrafos.

Al finalizar, salió con apuro, saludó a la gente que esperaba fuera del colegio y se subió al auto que lo trasladaba para retirarse sin hacer ninguna declaración.