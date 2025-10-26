La Libertad Avanza acreditó para su búnker a un 40% menos de periodistas por “cuestiones de capacidad”

26 octubre 2025 - 12:10 h

El equipo de prensa de La Libertad Avanza redujo en un 40% el número de acreditaciones para el búnker oficialista del domingo, alegando “cuestiones de capacidad” en el Hotel Libertador, el mismo espacio utilizado en las elecciones de 2023.

La decisión fue comunicada a los medios apenas un día antes del comicio y generó un fuerte reclamo de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), que denunció “graves impedimentos” para la cobertura periodística.

En un comunicado, la entidad expresó su “enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo”, al advertir que numerosos periodistas extranjeros vieron revocadas sus acreditaciones sin explicación válida, lo que —según ACERA— “constituye una vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión”.