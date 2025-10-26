eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Minuto a Minuto
Elecciones legislativas 2025: así votaron Milei, funcionarios y candidatos

Ya votó el 23% del padrón

26 octubre 2025 - 12:19 h
Elecciones legislativas 2025.

La participación electoral en los comicios hasta este domingo al mediodía fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

Las autoridades, además, estimaron que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría.

Mientras que para quienes votan tanto Diputados como Senadores es de cuatro minutos: “Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento”.

Como parámetro, en las últimas elecciones a nivel nacional, que fue para el balotaje presidencial de noviembre de 2023, que terminó por definir la presidencia de Javier Milei frente al otro candidato, Sergio Massa, votó el 76% del padrón, en la que fue una de las participaciones más bajas de la historia de la democracia argentina.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats