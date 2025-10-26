eldiario.es
Elecciones legislativas 2025: así votaron Milei, funcionarios y candidatos

Karina Milei votó y pidió “que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar”

26 octubre 2025 - 13:00 h
Karina Milei votó en Vicente López

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía y pidió “que sea una jornada tranquila y que la gente vaya votar”.

La hermana del presidente Javier Milei emitió su voto pasadas las 12:30 en una escuela de Vicente López, luego de haber acompañado al Presidente quien sufragó en una sede de la UTN en el barrio porteño de Almagro. 

Rodeada de custodios, la presidenta de La Libertad Avanza saludó a militantes y evitó el contacto con los periodistas y solo soltó una frase.

