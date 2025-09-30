Macri reveló detalles de la reunión con Milei y habló de “decirle la verdad al Presidente”

El expresidente Mauricio Macri confirmó este martes que mantuvo una “larga reunión” con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Quinta de Olivos. El encuentro, realizado el domingo, fue oficializado por el fundador del PRO a través de su cuenta de X, donde celebró el restablecimiento del vínculo con el mandatario luego de más de un año sin diálogo directo.

“Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió Macri en su publicación. La declaración, interpretada como un gesto de apoyo, busca poner fin a meses de tensiones y especulaciones en la relación entre ambos.

El propio Milei ratificó la versión en una entrevista televisiva, donde explicó cómo se gestó el acercamiento. “Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas. A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo. La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos”, dijo el Presidente.

La reunión llega en un momento clave para la Casa Rosada, que busca reforzar su poder político tras el reciente viaje de Milei a Estados Unidos y de cara al tramo final de la campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El oficialismo necesita garantizar apoyos en el Congreso para avanzar con proyectos como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, en un escenario donde la oposición logró bloquear iniciativas del Ejecutivo en las últimas semanas.

El acercamiento con Macri y con el PRO forma parte de una estrategia más amplia que encabeza Francos para sumar respaldo de distintos sectores políticos. El jefe de Gabinete ya compartió actos públicos con el exmandatario, en un gesto que fue replicado por el propio Milei en sus redes.

Tras meses de distancia, la foto política entre Milei y Macri vuelve a tomar forma. El expresidente insiste en que su intención es “ayudar a que el país encuentre el rumbo” y el Presidente parece haber recogido el guante. El reencuentro abre una nueva etapa en la relación entre ambos líderes, con la gobernabilidad como eje central del acercamiento.

