Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme: por qué se conmemora cada 24 de mayo

Cada 24 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, una fecha que busca visibilizar el rol de las mujeres en la lucha contra las guerras, la violencia y la proliferación de armas en el mundo.

La jornada nació en 1982 por iniciativa de grupos feministas y organizaciones pacifistas de Europa, en un contexto marcado por la tensión nuclear de la Guerra Fría y las crecientes movilizaciones sociales contra el armamentismo. Desde entonces, la fecha se transformó en un símbolo de las campañas internacionales por el desarme y la resolución pacífica de los conflictos.

El objetivo de la conmemoración es reconocer el trabajo de miles de mujeres que, en distintos países, impulsan acciones humanitarias, promueven negociaciones de paz y denuncian las consecuencias sociales y económicas de las guerras. También pone el foco en el impacto diferenciado que tienen los conflictos armados sobre mujeres, niñas y comunidades vulnerables.

En las últimas décadas, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos remarcaron la importancia de la participación femenina en los procesos de paz y en la construcción de políticas de seguridad con perspectiva de género.

La fecha se recuerda con actividades, debates y campañas de concientización en distintas partes del mundo, con el objetivo de reforzar el mensaje a favor del diálogo, la cooperación internacional y el desarme como herramientas para prevenir conflictos y garantizar sociedades más justas y pacíficas.