Día Nacional del Helado Artesanal: ¿por qué se celebra el 31 de agosto?

La historia empezó hace 53 años, el 31 de agosto de 1972, un grupo de fabricantes de Helado Artesanal se reunió por primera vez en Buenos Aires, para debatir problemas comunes del sector. Allí nació la idea de una asociación que los representara y defendiera sus intereses. Poco tiempo después, se creó la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que representa a heladerías de todo el país, impulsando la calidad, la capacitación y la innovación en el rubro.

Desde hace varios años el helado artesanal dejó de ser un alimento de consumo temporal. La desestacionalización del consumo de helado sigue en aumento. El pote de un kilo sigue siendo una compañía en los encuentros familiares o con amigos

A lo largo de más de cinco décadas, AFADHYA impulsó la innovación sin perder de vista lo esencial: la cultura y los productos nacionales. Así, campaña tras campaña, los Maestros del Helado dieron vida a creaciones 100% argentinas: desde el Alfajor de Maicena y el auténtico Dulcemate hasta el Dulce de leche Scaloneta que acompañó a la selección de fútbol en 2022, entre otros.

Además, AFADHYA lleva organizadas más de 40 ediciones de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, creó eventos masivos como La Noche de las Heladerías y, en 2025, abrirá la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, reafirmando su compromiso con la formación y el futuro del sector.

“El Helado Artesanal Argentino es hoy sinónimo de excelente calidad, elaborado con materias primas seleccionadas y procesos que respetan la tradición. En cada nuevo sabor, buscamos crear combinaciones que transmitan el orgullo de la identidad nacional”, afirma Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

“El Día Nacional del Helado Artesanal es una oportunidad para reivindicar lo nuestro; como el tan preciado dulce de leche, ícono y corazón del país. Pero también recorriendo todo nuestro territorio, desde el norte con el limón tucumano que da vida a un sorbete único, los dulces y almíbares del noreste; el pistacho sanjuanino que hoy es tendencia mundial, los chocolates y frutos patagónicos que ofrecen lo mejor de la región. Todos estos sabores sumados a otros clásicos argentinos como el sambayón o la crema americana para los más pequeños. Este es nuestro auténtico helado artesanal y un puente con nuestras raíces”, agrega Maccarrone.

El Día Nacional del Helado en cifras

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de los argentinos es de 7,3 Kg, con picos de 10 kg en temporada alta.

El último estudio realizado por AFADHYA junto a la consultora D´Alessio Irol, arrojó otros datos:

9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación del año.

consumen helado artesanal en cualquier estación del año. El 60% lo considera un emblema gastronómico nacional , al nivel del asado y el vino.

, al nivel del asado y el vino. Dulce de leche granizado y chocolate con almendras son los sabores favoritos indiscutidos.

En esta investigación de mercados realizada en 2023, se conoció el top 10 de los sabores elegidos por los argentinos:

1- Chocolate con almendras

2- Dulce de leche granizado

3 - Sambayón

4- Dulce de leche

5- Frutos Rojos

6 -Tramontana

7- Chocolate amargo

8- Frutilla a la crema

9- Mascarpone

10- Limón

“A este top ten, hoy se suman otros sabores tendencia con base de pistacho, variedades de chocolates, y nuevas combinaciones de dulce de leche. También a lo largo de los últimos años los sorbetes frutales y mix de frutas fueron ganando popularidad por su impronta fresca y natural, dos características esenciales del Auténtico Helado Artesanal”, amplían desde la asociación de fabricantes.

El 78%de quienes comieron helado creen que los hace felices. Esta relación entre el helado y la felicidad se puede analizar en distintos planos según las conclusiones del estudio realizado por D´Alessio Irol.

