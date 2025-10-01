Adorni defendió a Espert y habló de un “tema refritado”, pero evitó confirmar la foto con Milei

En medio de la polémica por las revelaciones de elDiarioAR que vinculan a José Luis Espert con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó poner paños fríos y ratificó que no hay cambios en el vínculo del oficialismo con el economista, principal candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

“Es un tema refritado de hace seis o siete años”, sostuvo Adorni durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, al responder sobre los registros contables atribuidos a la organización de Machado que dan cuenta de un giro de 200.000 dólares en 2020 a Espert, además del uso de un avión y una camioneta blindada durante su campaña de 2019. “Si la Justicia efectivamente tiene que pedirle explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará”, añadió.

El tema generó un nuevo contrapunto dentro del Gobierno: mientras el Presidente calificó la denuncia como “una operación del kirchnerismo”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió la mañana de este miércoles que el caso se aclare con urgencia. “El Gobierno no puede aceptar conductas de alguien que haya sido financiado por el narcotráfico”, remarcó en declaraciones públicas.

En ese sentido, consultado sobre si Milei estará junto a Espert este sábado en un acto en San Isidro, Adorni dejó abierta la incógnita. Explicó que la actividad sufrió modificaciones por el viaje presidencial previsto para el viernes a Santa Fe y Entre Ríos, y que “puede que haya un cambio de agenda, de lugar y que se hayan corrido las fechas”. Sin embargo, aclaró: “No hay ningún cambio con respecto a las presencias, si es a lo que te referís. Sí a los lugares, pero no a las presencias”.

La posible foto de Milei con Espert en territorio bonaerense quedó así en suspenso. El oficialismo enfrenta un delicado equilibrio: sostener a su candidato en la provincia más poblada del país mientras busca blindar la campaña nacional de un escándalo que incomoda en el propio Gabinete y amenaza con tensar la convivencia entre el Presidente y su propia ministra de Seguridad.

PL/CRM