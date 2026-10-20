La periodista Christiane Amanpour se despide de la CNN después de 43 años: “Sean siempre veraces, no neutrales”

Adiós a un referente del periodismo internacional. Christiane Amanpour reducirá la frecuencia de su programa diario, Amanpour, en CNN International a una vez por semana a principios de 2027, y pondrá fin al programa a finales de mayo, abandonando la cadena en junio.

La presentadora afirmó en un comunicado que espera con ilusión “nuevos e interesantes proyectos en el futuro”.

Amanpour, de 68 años, también pondrá fin a su programa de la PBS, Amanpour and Company, a finales de año, según indicó en su comunicado, difundido por la CNN.

Eso sí, continuará con su podcast, The Ex Files, junto a su exmarido, Jamie Rubin, un antiguo diplomático estadounidense.

“Tras muchos meses de reflexión y algunas noches de insomnio, decidí separarme de la CNN, ¡mi compañera durante 43 fantásticos años!”, declaró Amanpour en el comunicado.

Amanpour también afirmó que “siempre apoyará a la CNN y defenderá su tradición de periodismo independiente. Recorduen: sean siempre veraces, no neutrales”.

La salida de Amanpour coincide con una nueva era en la CNN, que pasa a manos de un nuevo propietario, Skydance, aliados de Donald Trump.

Tras un proceso de un año de duración, Paramount, propiedad de Skydance, cerró el 6 de octubre la adquisición de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares. La fusión une bajo un mismo techo a dos gigantes de los informativos televisivos: la CBS y la CNN.

En el ámbito personal, Amanpour habló abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer de ovario en 2021, al que calificó de “el asesino invisible”, e instó a “hacerse todas las pruebas de detección que puedan”.