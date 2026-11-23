Después de dos semanas de trabadas negociaciones, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP31) fracasó en llegar a un acuerdo debido a las diferencias entre los países sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Si bien esto había sido mencionado en el primer borrador, fue retirado del texto final.

De esta forma, la cumbre climática que se realizó en Antalya, Turquía, terminó este domingo -dos días más tarde de lo previsto- sin su principal documento político (cover decision o decisión de cobertura) y sin avances sobre la necesidad de triplicar el financiamiento para la adaptación, uno de los puntos más esperados para esta edición.

“Esta fue la peor COP de la historia”, sentenció Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network (CAN), una red internacional de organizaciones climáticas. “Estamos presenciando un sufrimiento humano en escalas inimaginables, pero las naciones ricas desmantelaron las medidas que podrían haber marcado la diferencia”.

La falta de acuerdo de la COP31 se produce en un momento crítico para el planeta. Mientras la atención internacional está centrada en conflictos geopolíticos como la guerra con Irán, que está provocando una gran escasez de suministro energético, la crisis climática está llegando a un punto de no retorno, con eventos como inundaciones, sequías e incendios que suceden cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

En ese contexto, las negociaciones no estuvieron exentas de conflictos. En una de las últimas reuniones, un manifestante irrumpió gritando: “¡Ustedes están matando el futuro!”, antes de que el personal de seguridad lo retirara rápidamente del recinto. Además, representantes de diversas organizaciones exhibieron carteles que resumía en una palabra la sensación que dejaron las negociaciones: “Vergüenza”.

Combustibles fósiles, las palabras que bloquearon el acuerdo

El sistema de las COP nació en 1995 y, en 31 años, solo hubo otras dos veces en las que las negociaciones terminaron sin consenso: la COP6 de La Haya (2001) y la COP 15 de Copenhague (2009).

Este año, la presidencia estuvo encabezada por Murat Kurum, ministro de Ambiente de Turquía; y Chris Bowen, ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, quienes no consiguieron las adhesiones necesarias para un documento que fue calificado por diversas delegaciones como “regresivo”.

Entre los países que más pujaron por sacar la mención a los combustibles fósiles, estaban Arabia Saudita y Rusia, mientras que China apoyó esa decisión. En tanto, entre quienes se opusieron a quitarla, estaban el bloque de la Unión Europea, Brasil, Panamá, el Reino Unido y países insulares.

“Estos países rechazaron un texto que omitía referencias a los combustibles fósiles y eso no necesariamente debe interpretarse como una derrota”, señaló a elDiarioAR Oscar Soria, director de la organización The Common Initiative, que siguió las negociaciones de cerca. “Al no firmar un acuerdo débil, se evitó que la conferencia legitimara un retroceso frente a compromisos que ya habían sido reconocidos internacionalmente. Dicho eso, tampoco podemos celebrar el bloqueo como una victoria climática”, aclaró.

El primer borrador de la decisión de cobertura había salido el lunes pasado y allí se pedía “la transición inmediata para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos”. Sin embargo, en el siguiente borrador, que salió el jueves, las menciones sobre la necesidad de dejar de quemar hidrocarburos, que es la principal causa del calentamiento global, se quitaron definitivamente del texto.

Tampoco hubo mención a la hoja de ruta de Belém -presentada por Brasil- que buscaba acelerar una transición que deje atrás los combustibles fósiles con un horizonte hacia cero emisiones netas para 2050.

Hasta el momento, la única vez que en una cumbre climática los países acordaron un llamamiento para “abandonar gradualmente los combustibles fósiles” fue en la COP28 de Dubái.

Sobre el resultado de la COP31, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar “profundamente decepcionado” por la falta de consenso, pero en referencia a la falta de mención sobre los combustibles fósiles, reconoció: “no podemos apagar el fuego mientras le echamos combustible”.

Terminar sin acuerdo, ¿mejor que un acuerdo malo?

Antes del plenario final, organizaciones latinoamericanas presentes en la COP31, al ver la baja ambición climática que tenía el texto que iba a presentar la presidencia, habían llamado a los países en desarrollo a cerrar la cumbre sin un acuerdo. Para Soria, tomar esa decisión implica “un equilibrio muy delicado” ya que, incluso cuando el resultado de una negociación no es el ideal, se tratan de buscar pequeñas victorias que puedan ser útiles para quienes están en primera línea de la crisis climática.

“Sin embargo, el texto de cobertura de Antalya no tenía ninguna ambición real en materia de mitigación, adaptación ni pérdidas y daños. Por eso, creo que en este caso fue más saludable no adoptar el texto. El consenso importa, pero no puede conseguirse a costa de la ambición climática, la integridad del proceso y los intereses de los países más vulnerables al cambio climático”, afirmó.

Por su parte, Laura Restrepo Alameda, integrante de CAN Latinoamérica, consideró que el resultado de la COP31 dejó dos sensaciones distintas: decepción y esperanza. “Decepción porque vimos durante dos semanas a países que bloquearon sistemáticamente la mención a los combustibles fósiles; y porque este fue el año con más presencia de lobbystas y eso fue muy notorio en las decisiones finales”, indicó.

“Sin embargo, también creo que hay mucha esperanza en el proceso”, continuó. “La sociedad civil estuvo muy fuerte en decirle a los países que ‘salir sin un trato es mejor que salir con un mal trato’. Nosotros vamos a seguir defendiendo el multilateralismo, pero oponernos cuando esos acuerdos no dan respuesta a nuestras necesidades también es un derecho. Vamos a seguir luchando y ocupando las salas de negociación porque no podemos permitir que las corporaciones sigan dominando estos espacios”.

Adaptación y transición justa, asuntos pendientes

Con respecto a la necesidad de triplicar el financiamiento para adaptación, un objetivo central en esta COP para países en desarrollo como los de América Latina, las cosas no habían empezado bien: el primer día, el tema quedó fuera de la agenda formal de las negociaciones. Pese a la insistencia de diversas delegaciones de incorporar este punto en otros espacios, la necesidad de triplicar el financiamiento para 2035 no figuró en el borrador final.

“Necesitamos como mínimo 120 mil millones de dólares, aunque sabemos que esto tampoco es suficiente. Para lograr esto, el Sur Global tiene que estar unido, esta no puede ser una lucha entre los pobres”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada en la COP31 Pilar Bueno, experta en políticas climáticas que participó de las negociaciones como parte del Grupo Sur.

Por su parte, Daniel Porcel, especialista en política climática del Instituto Talanoa, señaló que algo positivo que sucedió con respecto a adaptación es que se logró avanzar en la conformación de un equipo técnico de 36 expertos que trabajará en una guía metodológica sobre los indicadores de adaptación para la COP32. “Lo negativo es que no se pudo incluir la triplicación del financiamiento en el texto de la Meta Global de Adaptación, ni en el Programa de Trabajo de Financiamiento Climático, lo que se retrasará su implementación”, indicó.

En cuanto al Programa de Trabajo de Transición Justa, Camila Mercure, coordinadora del Área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó que, si bien se logró plasmar algunos mensajes clave sobre temas como agroecología y cadenas de valor, hubo escasos avances sobre el mecanismo de Transición Justa.

“Estábamos esperando que se establezca el mecanismo con funciones claras, bajo qué modalidad y cómo sería su gobernanza, pero esto se terminó aplazando para las SB [reuniones climáticas intermedias] de Bonn, en junio. Nos dejó con sabor a poco porque no se terminaron cumpliendo las promesas de Belém sobre establecer el mecanismo en esta COP”, explicó Mercure.

Más allá del revés que significa la falta de un acuerdo en la COP31, para Soria, esto no implica necesariamente el fracaso del multilateralismo, aunque sí evidencia “los límites de intentar resolver las diferencias mundiales mediante un consenso que muchas veces termina protegiendo a quienes tienen más poder”. Y finalizó: “El desafío ahora es trasladar la negociación a las políticas nacionales y a compromisos financieros concretos, porque el verdadero éxito no es conseguir que todos firmen un documento, sino que los países hagan realmente lo que ese documento los compromete a hacer”.

Esta historia se produjo como parte de la COP31 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Earth Journalism Network de Internews, Informed Earth y el Stanley Center for Peace and Security.