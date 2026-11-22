Esta semana fui al reestreno de Campo minado de Lola Arias, una obra que vi en su primera temporada en un espacio de la Universidad de San Martín hace exactamente diez años. Me pasó con esta obra algo parecido a lo que me sucedió con Petróleo, del grupo Piel de Lava, que vi en su primera función. Tanto Campo minado como Petróleo, cuando se estrenaron, eran experimentos, pruebas, riesgos que sus autoras estaban tomando sin saber qué iba a pasar. En ambos casos, las obras se convirtieron en éxitos absolutos, hitos de la cultura porteña: eventos que, sin lugar a dudas, vamos a agradecer por décadas haber presenciado. Es interesante volver a ver esas obras años después, luego de que han girado por el mundo y se han convertido en fenómenos que agotan entradas ni bien salen a la venta. En el caso de Petróleo, una ficción con mucha emoción y mucha comedia, una puede notar lo que el público le ha dado a esa obra con su voz y su mirada; lo que ha crecido, lo que ha cambiado, los chistes que se han caído como frutas maduras y los que han aparecido como flores silvestres. Es una de las cosas más lindas de ver y hacer teatro: los actores son seres humanos que van cada función a ver qué pasa, y se alimentan de eso que pasa, a nivel consciente e inconsciente.

En el caso de Campo minado, una obra de teatro documental que reúne a veteranos de ambos lados de la guerra de Malvinas, los cambios no tienen que ver tanto con el público. De hecho en 2016 y en 2026 sentí el mismo silencio de cristal, un silencio de templo, inspirado por el respeto infinito a lo que estaba pasando en el escenario. A diferencia de lo que sucede en Petróleo, es imposible sentirse “adentro” de la Campo minado: la obra trata, en el fondo, de lo intransmisible de la experiencia de la guerra. Lo que una siente como espectadora es que está asistiendo a una intimidad única entre soldados que pelearon en bandos enemigos pero que conocen un mundo al que los demás no podemos tener acceso, y comparten entonces una relación con el lenguaje y con la muerte que los demás sencillamente no podemos entender. Pero la propia obra empieza diciendo que el teatro es una criatura viva, que también nace y muere, y entonces sí, la función de 2026 no es igual a la de 2016. Faltan dos veteranos que no pudieron viajar en esta ocasión por cuestiones de salud: Sukrim Rai, el ghurka, cuya presencia es suplida con videos y relatos; y Lou Armour, un soldado inglés que fue tapa de todos los diarios argentinos cuando lo capturaron el 2 de abril. La ausencia de Lou se resuelve con un recurso muy simpático, y que en mi opinión funciona muy bien: lo encarna Tip Cullen, un actor con muchos años de experiencia militar, que anuncia el reemplazo al principio de la obra y luego sigue funcionando como si fuera el verdadero Lou. En general uno simplemente se olvida de que ese no es Lou. Hay solo un momento donde vuelve a hacerse evidente: cuando muestran el testimonio de un Lou jovencísimo, llorando al recordar a un soldado argentino al que vio morir. Cullen cuenta la angustia que le producía a Lou ser reconocido por ese video, el coraje que implica estar en internet llorando la muerte de un enemigo, y preguntándose por los mismos tipos que ellos habían matado. En esa ocasión, Cullen habla de Lou en tercera persona. Supongo que por respeto.

Pero quizás lo más mágico del teatro y el tiempo no es cómo cambian las obras, sino qué dice una obra diez años después; a veces, efectivamente, no ha cambiado la obra, sino el mundo, y la misma obra, con los mismos textos, las mismas canciones, hoy produce una intervención completamente diferente. Campo minado es un ejercicio magistralmente guionado y dirigido de investigación humanista. Quienes dicen que la obra es malvinera o antimalvinera simplemente se equivocan: la obra no esquiva el reclamo ni el desacuerdo al que tanto soldados argentinos como británicos hacen referencia, e incluye una escena explícita en la que un veterano de cada lado enumera los argumentos históricos a favor de cada versión del conflicto. Si la obra es incómoda como argentino es, sobre todo, por el testimonio de los soldados argentinos, que cuentan la violencia con la que los trataron las jerarquías militares antes, durante y después de la guerra. Otra vez, en una obra que tiene en el centro a la cuestión militar, vale la pena hablar de coraje: el coraje de conmoverse ante la muerte de un enemigo y el de animarse a denunciar a la propia tropa. No recuerdo qué tan disruptivo era el humanismo de Campo minado en 2016, pero es absolutamente contracultural una década después: hoy se entiende que denunciar la violencia es cosa de hippies, y es más impresionante que nunca que la denuncien los soldados, que sean veteranos quienes expliquen que no se puede decir con liviandad que la violencia vale la pena. No hablo sólo de Malvinas, sino también de situaciones actuales como Ucrania y Palestina. Las posiciones pacifistas se van volviendo minoritarias incluso en circuitos de personas que no saben usar ni armas de juguete; es incalculable el valor de la experiencia de ver Campo minado en ese contexto.

Supongo que hay otro elemento extraño para nuestra época en Campo minado, además del humanismo: el pensamiento histórico. En la obra claramente se entiende que el reclamo por la soberanía de Malvinas puede separarse de la valoración que se tenga de la guerra; al mismo tiempo, todo en Campo minado te recuerda que la guerra de Malvinas no puede pensarse ni entenderse separada del contexto de la dictadura. De nuevo, otra afirmación que fue una verdad de perogrullo, y hoy se siente controvertida porque lo complejo está pasado de moda y lo único que se quiere obtener de las cosas son símbolos impolutos y sencillos, que no estén enturbiados por el barro y la sangre de la historia. Estos veteranos son hombres del siglo XX: no le tienen miedo a lo humano, ni a la densidad del pensamiento, y así de valiente y compleja es, también, la obra que hicieron.

AR