Lula en la COP31: “El planeta no puede quedar a merced de disputas hegemónicas”

Es fácil saber que se acerca Lula en el predio de la COP31. Primero se escuchan gritos, cantos y aplausos. Un instante después, una pequeña multitud sale corriendo hacia el mismo lugar. Muchos están vestidos con atuendos coloridos y tropicales característicos de comunidades indígenas de la Amazonía. Enseguida, el camino de Lula queda totalmente bloqueado por personas que quieren darle la mano, abrazarlo, agradecerle y también pedirle. Él está afónico, pero responde al cariño con palmaditas, abrazos y selfies, en una escena que se repetirá varias veces a lo largo del día en el Centro de Exposiciones de Antalya, Turquía.

Este miércoles, el presidente brasileño Lula da Silva llegó a la 31° edición de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como parte de su primera gira internacional después de ser reelecto para un cuarto mandato. Su presencia era uno de los eventos más esperados de la cumbre, ya que sucede apenas semanas después de las elecciones en Brasil.

Las COP climáticas son eventos anuales donde representantes de los 197 países que forman parte de la ONU se reúnen a negociar el financiamiento necesario para avanzar en acciones que ayuden a reducir los impactos del calentamiento global. Este año se realiza del 9 al 20 de noviembre en la ciudad mediterránea de Antalya, aunque la presidencia es compartida entre Turquía y Australia.

Primero, Lula participó del plenario de la Cumbre de Líderes, el segmento de alto nivel de la COP31. “El planeta no puede quedar a merced de disputas hegemónicas. Sequías, inundaciones, incendios y aumento de la temperatura del mar ya son parte de la realidad de millones de personas. Las familias pierden vidas, casas, empleos y medios de subsistencia. Los desastres climáticos provocan desplazamientos que se suman a los motivados por causas armadas y económicas. La falta de consenso no puede volverse un obstáculo para avanzar. En tiempos de polarización, la diplomacia necesita saber abrir ventanas donde las puertas se cierran”, expresó Lula durante el plenario.

A continuación, participó del evento de la Cumbre de Líderes sobre bosques, donde buscó seguir impulsando el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) que lanzó el año pasado en la COP30, realizada en Belém, Brasil. Pero ahí, la voz ya no lo acompañó.

“Le voy a pedir que hable por mí al querido (João Paulo) Capobianco, ministro de Medio Ambiente brasileño, que va a leer el discurso que yo haría si tuviera bien la garganta. Quiero pedirle que me represente de la forma más efusiva posible. No necesita hablar ronco. Pero hable de todas las cosas que está haciendo por la preservación ambiental del planeta Tierra”, dijo Lula, antes de pasarle la palabra a su ministro.

En la COP28, Brasil, junto a otros países amazónicos como Colombia, Bolivia y Surinam, pero también de otras regiones, como la República Democrática del Congo e Indonesia, habían hecho un compromiso de impulsar medidas para detener y revertir la deforestación para 2030.

El TFFF es una iniciativa que busca incentivar la conservación y expansión de los bosques tropicales mediante pagos anuales a los países que mantienen sus bosques en pie. Propone movilizar miles de millones de dólares anuales a través de capital filantrópico, público y privado para que conservar los bosques sea más rentable que impulsar actividades que destruyan estos ecosistemas. Además, el fondo establece que al menos el 20% de los recursos se destine directamente a pueblos indígenas y comunidades locales.

“El mundo reconoce la reducción de bosques, pero no está dispuesto a financiar su protección en la escala necesaria. Movilizamos menos de un tercio de ese valor. En Belém presentamos una propuesta innovadora: el Fondo Bosques Tropicales para Siempre. La cooperación entre el Norte y el Sur Global es clave para proteger el planeta. Los países que preserven sus bosques podrán contar con una fuente constante de recursos para ello”, afirmó el ministro brasileño, en nombre de Lula.

La conservación de los bosques es indispensable para combatir los impactos del cambio climático, especialmente para la mitigación de gases de efecto invernadero (CO2). Sin embargo, la deforestación sigue siendo un problema que urge atender. Según un informe del Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, si bien en 2025 la pérdida de bosques primarios en los trópicos disminuyó un 36% en comparación al año anterior, el mundo igualmente perdió 4,3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios (equivalente a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto).

Durante su exposición, Capobianco señaló que la degradación ambiental y la deforestación están relacionadas con altos índices de pobreza y violencia, por lo que no se trata solo de un asunto ambiental, sino que también es una problemática económica y social. “Cincuenta millones de personas viven en el bioma amazónico sudamericano. Son comunidades indígenas que dependen directamente de sus riquezas. Son agricultores que saben que es posible producir sin aumentar la presión sobre la vegetación nativa”, señaló, y remarcó que es importante impulsar actividades más amigables con el ambiente como la bioeconomía, la agroecología y el turismo sustentable. “Los saberes tradicionales deben estar asociados a la investigación científica y la tecnología de punta para generar innovación y prosperidad”, agregó.

Según el ministro, desde el TFFF ya se movilizaron unos 7.800 millones de dólares aportados por diferentes naciones y socios internacionales. “Hasta el momento, cuenta con la adhesión de 66 países y de la Unión Europea, e incluye a las naciones que concentran el 90% de los bosques tropicales del planeta. Nuevas inversiones son bienvenidas. La operacionalización del TFFF permitirá transformar compromisos en acciones concretas”, puntualizó.

Para demostrar la utilidad del fondo, Capobianco contó: “Ya recuperamos entre cuatro y cinco millones de hectáreas degradadas y la meta es llegar a 40 millones en diez años. Nuestro desafío será reunir voluntades políticas, recursos financieros y fomentar la cooperación internacional necesaria para defender los bosques y las poblaciones que viven en esos ecosistemas. Cuenten con Brasil para eso”.

Escasa representación latinoamericana en la COP31

Durante el encuentro sobre bosques, también participaron representantes de otros países que explicitaron su acompañamiento y compromiso con el TFFF, entre ellos, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre; el presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso; el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo; y el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband. Además de hablar del Fondo, cada uno se tomó un momento para felicitar a Lula por su reelección.

Lula y Paz, junto con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fueron los únicos mandatarios latinoamericanos que asistieron a la COP31. Desde la asociación Climate Action Network América Latina (CANLA), también presentes en la COP, expresaron su preocupación por la escasa presencia regional en la cumbre.

“La limitada asistencia de jefes y jefas de Estado de América Latina y el Caribe pone en entredicho el compromiso político con la crisis climática”, señalaron en un comunicado. “Las sillas vacías del continente no son solo un problema de protocolo; son una señal de desinterés que debilita la capacidad de la región para exigir financiamiento climático frente a los países ricos”, advirtieron.

La COP31 se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre y culminará con un documento final que marcará cuáles son los nuevos compromisos y acuerdos entre los países para dejar atrás el uso de combustibles fósiles. Habrá que esperar para conocer qué tan ambicioso será dicho compromiso.

*Esta historia se produjo como parte de la COP31 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Earth Journalism Network de Internews, Informed Earth y el Stanley Center for Peace and Security.

NL / NB