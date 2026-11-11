Estela de Carlotto le pidió a León XIV que ayude a encontrar a los nietos apropiados durante la dictadura

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le hizo llegar este miércoles una carta al papa León XIV para solicitarle que se comprometa con la búsqueda de los alrededor de 300 nietos y nietas que todavía no recuperaron su identidad. El pedido fue entregado después de la misa que el pontífice celebró en la Basílica de Luján, durante la última jornada de su visita a la Argentina.

En el documento, Abuelas le dio la bienvenida al país y le pidió que acompañe una tarea que la organización lleva adelante desde hace casi cinco décadas, con el objetivo de localizar a las personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar y restituirles su verdadera identidad.

“Desde Abuelas de Plaza de Mayo queremos darle la bienvenida a la Argentina y solicitarle que acompañe y se comprometa con la búsqueda de nuestros nietos y nietas, alrededor de 300 hombres y mujeres que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar y a quienes se les falseó la identidad”, señala el comienzo de la carta.

La organización recordó que su trabajo no se limita a encontrar a los hijos de las personas desaparecidas, sino que también busca reconstruir lo ocurrido con sus padres y madres, víctimas del terrorismo de Estado.

“Es una búsqueda que no termina con el paso del tiempo ni con la partida de las Abuelas de Plaza de Mayo que ya no están. Por eso necesitamos del compromiso de toda la sociedad y de quienes pueden contribuir a encontrar las respuestas que todavía faltan”, sostiene el documento.

El antecedente de Francisco y los archivos de la Iglesia

Uno de los principales planteos de Abuelas está relacionado con la posibilidad de acceder a documentación de la Iglesia católica que pueda aportar información sobre el destino de las personas desaparecidas y de los niños y niñas apropiados durante la dictadura.

En ese sentido, la entidad recordó los encuentros que sus representantes mantuvieron en el Vaticano con el papa Francisco, a quien le habían solicitado colaboración para avanzar en las investigaciones y facilitar la apertura de archivos eclesiásticos.

Según señalaron, el pontífice argentino había mostrado su disposición a colaborar con esa tarea y promovido iniciativas que permitieron abrir instancias de diálogo sobre el papel de la Iglesia durante los años del terrorismo de Estado.

“El Papa Francisco manifestó siempre su disposición a colaborar e impulsó gestiones que abrieron un camino de diálogo y reflexión dentro de la Iglesia sobre su actuación durante el terrorismo de Estado”, destacaron.

A partir de ese antecedente, Abuelas expresó su expectativa de que León XIV retome y profundice las gestiones iniciadas por su antecesor, especialmente aquellas que puedan contribuir a esclarecer el destino de los nietos que siguen sin conocer su origen.

Las críticas al gobierno de Milei

La carta también incluyó un cuestionamiento a la política de derechos humanos del gobierno de Javier Milei, al que la organización acusó de atacar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido en la Argentina desde la recuperación democrática.

“Confiamos en que usted podrá dar continuidad a este trabajo y profundizarlo. Que ayudará a que el camino por la Memoria la Verdad y la Justicia iniciado en la Argentina siga contribuyendo a la reconstrucción de la memoria colectiva, que el gobierno de Javier Milei ataca desde su asunción”, expresaron.

El reclamo se inscribe en las críticas que los organismos de derechos humanos vienen formulando a la administración libertaria por sus posiciones sobre el terrorismo de Estado y las políticas públicas destinadas a preservar la memoria de los crímenes cometidos durante la última dictadura.

En el cierre del documento, Abuelas reiteró su confianza en que la intervención del pontífice pueda contribuir a encontrar nuevas respuestas y agradeció su presencia en la Argentina.

“Confiamos en que su palabra y su misión nos ayuden a lograrlo. Con todo respeto y afecto le deseamos una feliz estadía en nuestro país y agradecemos su visita que nos llena de fortaleza y esperanza para seguir trabajando con amor y paz por la verdad”, concluyó la carta.

El pedido de Estela de Carlotto se produjo en las últimas horas de la visita de León XIV, antes de su partida hacia Perú, y volvió a poner en primer plano una búsqueda que lleva casi medio siglo y que continúa abierta para cientos de familias argentinas.

Con información de la agencia NA