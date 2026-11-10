Entre mates, cánticos y rosarios, miles de jóvenes esperan al Papa en Palermo en una vigilia atravesada por la fe y la política

La tarde cae lentamente sobre Palermo, pero nadie parece tener demasiado apuro. Sobre la avenida del Libertador, entre banderas, rosarios, termos y mochilas desparramadas sobre el asfalto, miles de jóvenes esperan la llegada del papa León XIV. Algunos cantan, otros bailan y muchos aprovechan para sacarse fotos frente al escenario montado junto al Monumento a los Españoles. La música se mezcla con los cánticos religiosos y, por momentos, el encuentro se parece más a un festival que a una ceremonia de la Iglesia. Hay adolescentes que llegaron con sus colegios, grupos parroquiales del interior y jóvenes que viajaron durante horas para ver de cerca al Pontífice. La expectativa es compartida, aunque no todos llegaron por los mismos motivos.

“Queremos que el Papa vea que somos muchos apoyándolo”, cuenta uno de los jóvenes que participa de la convocatoria en diálogo con elDiarioAR. A pocos metros, otro grupo celebra haber conseguido un lugar cerca del escenario después de varias horas de espera. El entusiasmo se contagia entre los asistentes, que agitan sus banderas y acompañan las canciones que salen de los parlantes. La consigna elegida para la jornada, “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, aparece repetida en carteles y remeras. Entre la multitud hay quienes buscan reafirmar su fe, quienes esperan escuchar una palabra de aliento y también quienes simplemente quieren participar de un acontecimiento poco habitual: la visita de un sumo pontífice a la Argentina después de 39 años.

El encuentro de este martes constituye una de las actividades más esperadas del tercer día de León XIV en la Argentina, después de una agenda intensa que comenzó el domingo con su llegada a Buenos Aires y su encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada. El Pontífice regresó esta tarde de Córdoba, donde celebró una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantuvo una reunión con sacerdotes, obispos y representantes de la Iglesia local. Apenas unas horas después de aterrizar nuevamente en Buenos Aires, tiene previsto encontrarse con los jóvenes en Palermo, en una vigilia que combinará música, testimonios, preguntas y momentos de oración.

La convocatoria tiene, además, una particularidad: fue expresamente solicitada por el propio León XIV, que quiso reservar un espacio de su visita para escuchar a las nuevas generaciones. Las adicciones, la salud mental, las dificultades cotidianas y las expectativas sobre el futuro estarán entre los temas que atravesarán los testimonios. No son preocupaciones ajenas al clima social argentino, aunque esta tarde aparezcan envueltas en canciones, abrazos y un entusiasmo que contrasta con la solemnidad de otras actividades de la agenda papal.

La política también se hizo presente en la visita, aunque no necesariamente en los términos que hubiera preferido la Casa Rosada. El lunes, durante un encuentro con empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales y académicos en la Universidad Católica Argentina (UCA), León XIV pronunció uno de los discursos de mayor contenido social de su paso por el país. Allí defendió la dignidad del trabajo, advirtió sobre las consecuencias del desempleo y reclamó políticas públicas orientadas a garantizar la inclusión laboral. También cuestionó las formas de explotación y alertó sobre los riesgos de una automatización que deje a los trabajadores desprotegidos.

Sin mencionar directamente a Milei ni a su programa económico, el Pontífice puso sobre la mesa cuestiones que atraviesan buena parte de las discusiones políticas argentinas. Su defensa del trabajo como un derecho vinculado a la dignidad humana y su preocupación por quienes quedan excluidos del sistema productivo contrastan con aspectos centrales del discurso libertario, que privilegia la desregulación económica y la reducción de la intervención estatal. León XIV recuperó, además, la tradición de la doctrina social de la Iglesia y las enseñanzas de Francisco, especialmente en lo referido a la protección de los sectores más vulnerables.

En ese contexto, la vigilia juvenil también ofrece otra lectura. Detrás de la música y las demostraciones de entusiasmo aparece una generación que convive con la incertidumbre laboral, las dificultades para independizarse y las transformaciones de un mundo cada vez más atravesado por la tecnología. Son algunos de los problemas que el Papa abordó en su intervención del lunes y que esta noche tendrán su propia expresión en los testimonios de los jóvenes.

Pero sobre la avenida del Libertador, por ahora, la política queda en un segundo plano. A medida que avanza la tarde, los grupos se multiplican y los espacios libres comienzan a desaparecer. Suenan canciones de cuarteto, se improvisan rondas de baile y cada tanto algún sector de la multitud arranca con un cántico que enseguida encuentra respuesta varios metros más allá. Los rosarios conviven con los celulares levantados para registrar cada momento. También hay sacerdotes que escuchan confesiones y jóvenes que aprovechan la espera para rezar en pequeños grupos.

La llegada del Papa está prevista para las 20.15. Sobre el escenario habrá música en vivo y testimonios, antes de que León XIV tome la palabra y responda algunas de las inquietudes de los asistentes. Será una oportunidad para escuchar de primera mano a una generación a la que la Iglesia busca acercarse en medio de profundas transformaciones culturales y sociales.

La visita del Pontífice entrará este miércoles en su tramo final. Por la mañana tiene previsto visitar el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y luego trasladarse a Luján, donde celebrará una misa frente a la basílica, uno de los lugares más emblemáticos del catolicismo argentino. Después partirá desde Ezeiza rumbo a Perú, la siguiente escala de su gira latinoamericana.

Por lo pronto, la noche empieza a ganar terreno en Palermo y los jóvenes siguen esperando. Algunos llevan horas sobre el asfalto, otros recién consiguen acercarse al escenario. Hay cansancio, pero también una energía difícil de disimular. Entre los mates que circulan de mano en mano y las canciones que vuelven a sonar, la multitud se prepara para recibir al Papa, que ahora no tendrá enfrente a funcionarios, empresarios ni dirigentes políticos, sino a jóvenes que llegaron para escucharlo.

PL/LN