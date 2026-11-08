Milei recibió a León XIV en Aeroparque: una larga caminata sobre la alfombra roja y el primer saludo al Papa

Javier Milei recibió este domingo a León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, en el comienzo de la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años. La escena tuvo algo de solemnidad y otro tanto de incomodidad presidencial. El pontífice descendió a las 16.45 de un avión de Aerolíneas Argentinas, mientras Milei recorría una extensa alfombra roja para saludarlo al pie de la aeronave. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal encargada de los preparativos oficiales, aguardó en uno de los extremos del recorrido.

La recepción dejó una imagen poco habitual del Presidente. Acostumbrado a desenvolverse con mayor soltura en actos partidarios y escenarios de confrontación política, Milei se mostró algo incómodo ante las cámaras durante el ceremonial. La larga caminata por la pista, en medio de un despliegue protocolar que lo obligó a asumir un papel más formal que el habitual, precedió al primer saludo con el jefe de la Iglesia católica.

La visita de León XIV tiene, de todos modos, una dimensión histórica que excede la escena de Aeroparque. La última vez que un Papa pisó suelo argentino fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El pontífice polaco también había estado en la Argentina en junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas. Desde entonces, ningún jefe de la Iglesia católica había vuelto al país, ni siquiera Francisco, el primer Papa argentino.

Tras la recepción, la agenda oficial contempla una visita a la Casa Rosada, donde León XIV mantendrá una reunión bilateral con Milei, precedida por una ceremonia de bienvenida en el Salón Blanco. Más tarde, el pontífice participará de un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, el antiguo CCK.

Para el Gobierno, la visita representa una oportunidad de exhibir cordialidad institucional con el Vaticano, aunque también plantea el desafío de administrar eventuales diferencias entre el discurso papal y las políticas libertarias. En la previa, funcionarios de la Casa Rosada buscaron quitarle contenido político al acontecimiento. “Es un evento religioso que llena de expectativas a los católicos de la Argentina, no hay que mezclar”, había señalado a elDiarioAR un integrante del Gobierno.

La cuestión social aparece como uno de los asuntos más sensibles para el oficialismo, especialmente ante las actividades que León XIV mantendrá con sectores vulnerables, representantes sindicales y organizaciones sociales. Milei, que hizo de la confrontación ideológica una de las principales características de su presidencia, deberá convivir durante cuatro días con una figura cuyos mensajes no controla y cuyas prioridades pastorales no necesariamente coinciden con las de la Casa Rosada.

PL/CRM