La Marcha del Orgullo sale a la calle después de una escalada de violencia y un año récord de crímenes de odio

A casi tres años de la asunción de Javier Milei y en un año récord de crímenes de odio, la 35ª Marcha del Orgullo sale este sábado a la calle tras una semana atravesada por la violencia. En los últimos días, un grupo de más de 50 jóvenes persiguió y golpeó con palos, piedras y conos de tránsito a mujeres trans en los bosques de Palermo. El ataque se conoció el lunes, cuando los propios agresores difundieron los videos.

“En todo 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBT+, un promedio de uno cada 38 horas. En lo que va de 2026 ya se registraron 263: uno cada 28 horas, sin contar a las chicas de los Bosques, y quedan dos meses”, dijo a elDiarioAR María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), que integra el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. Los ataques de Palermo, agregó, “son un ejemplo de cómo se expresa el odio, la discriminación y la violencia en nuestro país hacia la comunidad LGBT”.

Para Rachid, el aumento de los crímenes de odio “es directamente proporcional al aumento de los discursos de odio”, que hoy “están siendo avalados por el poder político”. Marcela Romero, de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), dijo a elDiarioAR: “Estamos volviendo a la represión, a los discursos de odio, a incitar a que violenten a la población trans”.

Una semana de violencia

Los agresores publicaron los videos con la frase “a correr los trabas”. A partir de esas imágenes, la fiscal porteña especializada en discriminación, Andrea Scanga, investiga de oficio lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

Para Yokhari Marquez Ortiz, coordinadora de la Casa Roja e integrante de AMMAR, el ataque es un acumulado. En Constitución, Flores y Once, contó a elDiarioAR, la policía hostiga a las trabajadoras sexuales y a las mujeres trans: “Por nada te paran, te revisan y te detienen arbitrariamente”. En Palermo no hay efectivos “más que cuando quieren ir a molestar a las chicas”. El resto del tiempo, “es tierra de nadie”. Ahí, dice, los atacantes “vieron la forma de autoconvocarse e ir a hacer una cacería de mujeres trans”.

Un día después de conocerse los videos, AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina que representa a muchas trabajadoras sexuales trans, hizo el primer paro nacional, bajo la consigna “La clandestinidad mata”. Lo convocó por los cuatro crímenes del último mes: Débora Bordón y Bárbara Aragón en Rosario, Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Fernández en Retiro.

Un récord de odio

Los 227 casos de 2025 que menciona Rachid, que incluyen hechos de violencia y vulneraciones de derechos, salen del informe anual del Observatorio, que integran la FALGBT y defensorías del Pueblo. Un año antes habían sido 140. El 62,5% de las víctimas fueron mujeres trans y travestis. Hubo 80 muertes: 16 asesinatos, 11 suicidios y 53 por violencia estructural. Los casos con agresores de las fuerzas de seguridad pasaron de 17 a 64, y el 32% de los hechos ocurrió en comisarías y cárceles.

Otro registro, el del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, contó ocho travesticidios y transfemicidios entre enero y octubre de 2026. En el mismo período de 2025 habían sido tres, y cinco en todo el año.

Rachid vincula esas cifras con los discursos desde el poder. En Davos, en 2025, Milei dijo que en sus versiones más extremas la “ideología de género” es “abuso infantil”. Aun así, cree que la mayor parte de la sociedad acompaña a la comunidad, “pero hay un sector minoritario que hoy se siente avalado y legitimado”.

En la Justicia, el 18 de noviembre está previsto el veredicto por el triple lesbicidio de Barracas, en el que murieron Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. La fiscalía pidió perpetua para Justo Fernando Barrientos con el agravante de odio a la orientación sexual. “El motivo del crimen fue el odio”, dijo el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi.

Los cinco reclamos

Las organizaciones llevarán este sábado cinco reclamos al Congreso. El primero es una ley antidiscriminatoria nueva. Desde la disolución del INADI, en agosto de 2024, una persona discriminada “no tiene a dónde ir a denunciar”, dijo Rachid. La ley vigente es de 1988 y no menciona la orientación sexual ni la identidad de género. Según explicó, sólo habilita un juicio por daños: hay que pagar abogados y tasas, y quien pierde paga las costas. “Muy poca gente, casi nadie, quizás algún famoso, utiliza la ley antidiscriminatoria nacional”.

El segundo es la emergencia en salud sexual. Segun datos oficiales, el Estado nacional distribuyó 22,7 millones de preservativos en 2023 y ninguno en 2025. Ese año hubo más de 46.700 casos de sífilis, la cifra más alta desde que existe el registro, según el Boletín Epidemiológico Nacional. “Hay aumento exponencial de sífilis, y no hay preservativos”, dijo a elDiarioAR José María Di Bello, de la Fundación GEP. El proyecto de emergencia, presentado en abril, “no avanzó para nada”.

El tercero es una reparación histórica para las travestis y trans adultas mayores. Muchas atravesaron décadas de detenciones policiales y hoy no tienen jubilación. En mayo de 2025 el Gobierno eliminó el programa que daba un apoyo económico a las mayores de 50 sin trabajo registrado, y no hay ley nacional de reparación: Santa Fe es la única provincia que tiene una.

Ante esa ausencia, el CELS presentó en 2024 un amparo con trece sobrevivientes. Según Lucía de la Vega, abogada del organismo, el juzgado lo rechazó; la causa espera en la Cámara Federal de la Seguridad Social. “El clima actual no acompaña”, dijo a elDiarioAR. Si las condiciones de las personas mayores ya son pésimas, agregó, para las trans es “el desamparo total”.

El cuarto es una Ley Integral Trans que garantice salud, educación, trabajo y vivienda. El cupo laboral trans sigue vigente, pero en el último conteo oficial, de noviembre de 2023, había 955 personas en el Estado nacional: según ATE y el Observatorio Zaguán Transindical, menos de una quinta parte del 1% que fija la ley. En abril de 2024 ya contaban 93 despidos. De la Vega habla de una “eliminación fáctica del cupo”.

El proyecto de Ley Integral, presentado en 2025, perderá estado parlamentario a fines de febrero si no obtiene media sanción. “Con la ley de identidad de género yo siempre dije que logramos un 30% de derechos; falta 70”, dijo Romero.

El quinto reclamo es la defensa de las niñeces y adolescencias trans. En febrero de 2025, el DNU 62 prohibió los tratamientos de afirmación de género para menores de 18 años. En julio de 2026, la Cámara Contencioso Administrativo Federal lo suspendió en todo el país. En Diputados, un proyecto de PRO y La Libertad Avanza busca convertir la prohibición en ley.

Una marcha con obstáculos

Por la visita del papa León XIV, que llega el domingo, el Gobierno porteño propuso pasar la marcha al 21 de noviembre. Los organizadores se negaron y acordaron mantener la fecha, pero sin Plaza de Mayo, reservada al operativo papal. “El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo lo imposible para que no haya marcha con la venida del Papa”, dijo Romero.

Así, la feria abrirá a las 10 en la Plaza de los Dos Congresos. A las 16, las columnas avanzarán por Avenida de Mayo desde la 9 de Julio hasta el Congreso, donde se leerá el documento. La Comisión Organizadora convoca bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

“Lo que necesitamos son políticas públicas, derechos laborales para las trabajadoras sexuales, para que el policía no me vea a mí como sujeto peligroso, sino como un sujeto existente y trabajador”, resumen Marquez Ortiz.

LN/CRM