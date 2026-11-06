El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su gira por Sudamérica, que incluirá a la Argentina

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y dio comienzo a una gira de doce días por Sudamérica que también incluirá visitas a la Argentina y Perú. El avión procedente de Roma aterrizó a las 16.19 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde el pontífice fue recibido por el presidente Yamandú Orsi.

Se trata de la primera visita de un papa a Uruguay en casi cuatro décadas, desde que Juan Pablo II estuvo en el país en 1988. El viaje, que se extenderá hasta el 17 de noviembre, constituye además el sexto recorrido apostólico internacional de León XIV desde el inicio de su pontificado.

Bajo el lema “Les anuncio una gran alegría”, la visita a Uruguay contempla encuentros con autoridades políticas, representantes de la sociedad civil y comunidades religiosas, además de celebraciones litúrgicas y actividades sociales en distintas localidades.

Tras su llegada, el pontífice tenía previsto trasladarse a la Plaza Independencia, en el centro de Montevideo, para participar de la ceremonia oficial de bienvenida y mantener un encuentro con autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

La agenda de este viernes también incluye una reunión privada con Orsi y una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde León XIV se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

La presencia del pontífice despierta especial expectativa en Uruguay, uno de los países con mayor tradición laica de América Latina. La visita buscará poner el acento en el diálogo social, la dignidad humana, la convivencia y el papel de las comunidades religiosas en la construcción del bien común.

Tres días en Uruguay antes de viajar a la Argentina

El sábado 7 de noviembre, León XIV se trasladará a Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres. Por la tarde regresará a Montevideo para visitar la comunidad de Casavalle, participar de un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay y encabezar una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 viajará a la ciudad de Florida, donde oficiará una misa frente a la Catedral Basílica, sede del Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, una advocación mariana especialmente vinculada con la historia y la identidad uruguayas.

Ese mismo día, a las 15.30, partirá desde Montevideo hacia Buenos Aires, donde está previsto que aterrice a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery.

La llegada a la Argentina marcará el comienzo de una visita de cuatro días, que incluirá actividades en Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján.

Durante su primera jornada en territorio argentino, el papa visitará el monumento al general José de San Martín, será recibido oficialmente en la Casa Rosada y mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei. También participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, ex CCK.

El lunes 9 recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. El martes viajará a Córdoba y regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

El miércoles 11 está prevista una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de su partida hacia Perú, última escala de su gira latinoamericana.

El recorrido tiene un significado particular para León XIV, quien desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en Perú, donde fue misionero y obispo antes de asumir sus responsabilidades en el Vaticano.

La gira también representa el regreso de un pontífice a la Argentina después de casi cuarenta años. La última visita papal al país había sido la de Juan Pablo II en 1987, mientras que Francisco, el primer papa argentino, nunca regresó a su tierra natal durante su pontificado.

Con esta serie de encuentros, León XIV buscará fortalecer los vínculos de la Iglesia católica con América Latina y abordar cuestiones sociales como la pobreza, la inclusión, la educación y la atención a los sectores más vulnerables.

CRM