Se reabre $LIBRA: los inversores podrán volver a ser querellantes tras un fallo favorable de Casación

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, y con la disidencia del juez Guillermo Yacobucci, hizo lugar a la queja de las querellas contra los pronunciamientos que las apartaron de la causa por la criptomoneda $LIBRA. Las víctimas habían denunciado que su apartamiento cercenaba la garantía constitucional de acceso a la jurisdicción.

Slokar dijo que “pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el art. 456 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), corresponde hacer lugar a la queja deducida de conformidad con lo dispuesto por la citada norma y el art. 463”. A su turno, la jueza Angela E. Ledesma adhirió a la propuesta, teniendo en consideración que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. En cambio, Yacobucci propició declarar declarar inadmisible el recurso de queja por casación denegada deducido, con costas.

Con la apertura del recurso de queja, la Sala II emplazó a las partes para que mantengan su recurso y, transcurrido el plazo de ley, fijará audiencia para dictar sentencia sobre el asunto sometido a su conocimiento. Entretanto, se sustancia ante el juzgado federal n° 8 el recurso de apelación interpuesto por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el sobreseimiento que había dictado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a partir del dictamen del fiscal Taiano, a favor de los acusados Javier y Karina Milei, presidente y secretaria general de la Presidencia, respectivamente; los creadores del criptoactivo Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros colaboradores.

Los querellantes son los inversores bielorrusos Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y el argentino Martín Romeo, representados por el abogado Nicolás Oszust, y los también locales Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero, que cuentan como letrados a Nicolás Rechanik y a Yamil Castro Bianchi.

AR/CRM