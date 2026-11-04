Cristina Kirchner celebró el triunfo demócrata en modo Francella: “Beautiful morning!!!”

La expresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles en su cuenta de X el mensaje “Beautiful morning!!!”, en inglés, en el día de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

El posteo se realizó a las 09:51 y llegó después de que el lunes 2 de noviembre anticipara en una entrevista con The Washington Post una derrota de Donald Trump y del Partido Republicano.

En ese reportaje, el primero que concedió a un medio internacional desde su condena, afirmó que, “paradójicamente”, el hombre que hizo “todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina” perdería las elecciones en su propio país.

Kirchner, que cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111 y comentó que estudia inglés, no agregó más texto al tuit.

Entre las respuestas se destaca una de la exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que acompañó una imagen con un sticker “I VOTED”.

En la entrevista con el diario estadounidense, además de la predicción sobre las midterms, no descartó una eventual candidatura en 2027 si recupera sus derechos políticos y criticó al sistema judicial argentino.