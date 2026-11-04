Los hitos de las elecciones en EE.UU.: de El-Sayed, primer senador musulmán, al giro en Texas con Hinojosa

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos resultaron históricas no solo por la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso, sino por una sucesión de primeras veces y de logros de las minorías por todo el país, que contará de manera inédita con un senador musulmán (por Míchigan) y con una mujer latina gobernando Texas.

Los triunfos del demócrata Abdul El-Sayed en las elecciones al Senado de EE.UU. por el estado de Míchigan y de la demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa, quien se convirtió este miércoles en la primera mujer y también en la primera persona latina que gobernará Texas, tradicional bastión republicano, son solo algunos de los hitos de unos comicios marcados por el cambio.

Texas, emblema del giro

La victoria histórica de los demócratas James Talarico al Senado y Gina Hinojosa a la gobernación en Texas este martes terminó con más treinta años de dominio republicano en el estado.

«David no era tan grande ni tan fuerte como Goliat. No tenía tantas armas, pero tenía esperanza. (…) Y esta noche, sí, esta noche, hemos derrotado a Goliat», dijo Talarico, exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, en un acto en Austin (Texas).

Raíces latinas en California

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años.

«Qué gran noche para ser californiano. Qué gran noche para ser estadounidense, para ser hijo de inmigrantes de la Unión, para estar de pie en la victoria junto a todos vosotros», dijo Becerra en un discurso en Sacramento, la capital de California, tras conocerse los primeros resultados que lo daban por vencedor de la contienda.

Nuevo México tendrá por primera vez una gobernadora indígena

La demócrata Deb Halaand ganó la carrera a gobernadora de Nuevo México, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos.

Haaland se hará con el cargo tras su paso por la Administración del presidente Joe Biden como secretaria de Interior entre 2021 y 2025, donde fue la primera nativa americana en formar parte del Gabinete de Estados Unidos, principal órgano asesor del presidente conformado entonces por la vicepresidenta, Kamala Harris, y el resto de titulares de los departamentos federales.

Primeros gobernadores negros en Georgia y Florida

La demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, será la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia, venciendo al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

Mientras, el republicano Byron Donalds fue elegido nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado.

El primer senador abiertamente gay

El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

La victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance significativo tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.