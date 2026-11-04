Trump patalea por la derrota republicana y amenaza con vetar las iniciativas del Congreso dominado por los demócratas

Trump patalea,. El presidente de EE.UU. intentó esquivarle el bulto de una derrota en unas elecciones que él mismo planteó como una consulta plebiscitaria.

“Yo no figuraba en las papeletas y, si hubiera figurado, ¡habríamos ganado POR MAYORÍA APLASTANTE! Gracias por vuestra atención a este asunto”, publicó poco después de las 22:30 en Truth Social. Más avanzada la noche, dijo en Fox: “Los demócratas hicieron un buen trabajo. Lucharon con ahínco. No me gusta considerarlo una derrota para mí, yo no me presentaba a las elecciones”.

Mientras los demócratas seguían ganando escaños a lo largo de la noche, Trump intentó eludir la responsabilidad por los resultados obtenidos por los candidatos republicanos.

Pero no solo eso: también volvió a amenazar con vetar las iniciativas legislativas de un Congreso dominado por los demócratas, entorpeciendo con esa facultad constitucional la voluntad del pueblo expresada en las urnas y plasmada en las cámaras legislativas.

“¡Voy a convertirme en un comentarista político —para bien o para mal— y analizaré las razones por las que estos candidatos ganaron y perdieron!”, dijo en otro post en Truth Social, la misma red social en la que se lanzó contra el gobernador saliente de Texas: “Si Greg Abbott, el gobernador de Texas, no se hubiera convertido en un RINO [republican in name only] en los últimos seis meses de su carrera política, no habría perdido. Volvió a su fórmula original, ¡y no fue nada agradable!”.

Según su agenda oficial, estaba siguiendo el recuento de votos en el Ala Este junto con asesores políticos y miembros del Gabinete. Trump hizo campaña a favor de muchos candidatos republicanos, instando a los votantes en los mítines a que imaginaran que él figuraba en las papeletas.

Una fuente de la Casa Blanca dijo anoche: “El presidente Trump no figuraba en las papeletas, y está demostrado que los votantes de Trump acuden a las urnas cuando él es candidato. Además, la calidad de los candidatos importa; el presidente Trump hizo un mejor trabajo promocionando a muchos de los candidatos que se presentaban que ellos mismos. Otra cuestión: cualquiera que haya votado hoy a los demócratas acabará arrepintiéndose amargamente; tan pronto como bajen rápidamente los precios de la gasolina, una vez resuelto el conflicto con Irán, esas personas seguirán atascadas con una lista de demócratas extremistas de extrema izquierda. Y una última observación: independientemente de cómo termine hoy, la determinación del presidente Trump de detener a la izquierda radical no hará más que reforzarse. Prepárense”.

Críticas constantes a la Fox

Trump no dejó de airear su rabia contra la cobertura de la noche electoral por parte de la cadena Fox, que él considera, en ocasiones, menos amiga de lo que le gustaría.

“Estoy viendo los resultados preelectorales en Fox News”, escribió Trump en Truth Social, “pero no soporto la voz de Jessica Tarlov [estratega política demócrata]. ES TONTA COMO UNA PIEDRA, pero es su voz lo que me saca de quicio. Tengo que irme hasta que esa FRACASADA deje de salir en pantalla. ¡Volveré más tarde!”

Además, en otro post posterior, cargó contra las encuestas electorales de Fox: “La encuesta de Fox News, que siempre es la peor, resulta muy ofensiva por las preguntas que plantea. Cada pregunta es un ataque, y cada respuesta es ¡una estupidez!. Esto lleva sucediendo desde hace años”.

Más tarde, publicó un nuevo post contra la Fox: “¡Los índices de audiencia de Fox News cayeron en picada (un 27%!) porque dedican demasiado tiempo a informar sobre los 'demócratas desquiciados' por Trump! Toda esa gente que solía ver Fox y ya no lo hace, lo tiene claro. Son ellos, no yo: mis cifras son mejores que nunca. [...] ¿Por qué Fox Corp. está gastando tanto dinero en donaciones a lo peor de lo peor, incluyendo a Hakeem Jeffries, Jamie Raskin, Ted Lieu, Pete Aguilar, el Partido Demócrata de California, el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, el Comité de Campaña Demócrata para el Senado, el PAC del Caucus Negro del Congreso, el CHC Bold PAC y el Fondo de Acción de la Nueva Coalición Demócrata, entre otros? No es de extrañar que los índices de audiencia de Fox News se estén desplomando, y van a caer aún más. Están por los suelos, no por mi culpa, ¡sino porque están EN CONTRA de mí! Esto ya ocurrió una vez, y Fox estuvo a punto de hundirse. ¡Está volviendo a pasar!”

Y siguió, cuando ya se daba por segura la victoria total demócrata: “¿Por qué Fox News tiene a Bill de Blasio, el peor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York, en antena, despotricando como un lunático? Abandonó la ciudad en desgracia, y el daño que causó fue incalculable: nunca volvió a ser la misma, y ahora nos está diciendo cómo gobernar Estados Unidos. Fox News es responsable de estas pérdidas al dar constantemente y de forma sistemática protagonismo a la oposición 'dumocrática”.