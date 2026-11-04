Elecciones en Estados Unidos: cierran los primeros colegios electorales

En estos comicios, el Partido Republicano se juega las mayorías que mantiene en las dos cámaras del Congreso, lastrado por la impopularidad de Trump, los efectos de sus políticas y la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán hace más de ocho meses.

Trump está viendo la cobertura electoral por televisión desde la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó que está siguiendo la cobertura de las elecciones de medio mandato a través de su canal de televisión favorito, la conservadora Fox News.

“Estoy viendo los resultados preelectorales en Fox News”, escribió en una publicación en Truth Social, en la que aprovechó para quejarse de que no le gusta una de las comentaristas de la cadena, Jessica Tarlov.

Comienzan los primeros recuentos

Los centros de votación en las zonas este de los estados de Indiana y Kentucky fueron este martes los primeros de Estados Unidos en cerrar, a las 18:00 hora de la costa este (23:00 GMT), y en comenzar con el recuento para las elecciones de medio mandato.

Ya a las 19:00 hora local (00:00 GMT), será el turno de las zonas occidentales de Indiana y Kentucky, así como de la totalidad de Vermont, Virginia, Carolina del Sur y Georgia junto a algunas zonas de Florida y Nuevo Hampshire.

Hubo fallos en máquinas de votación en Westchester

Las máquinas de votación del condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, dejaron de aceptar papeletas este martes, un fallo que obligó a recurrir a bolsas selladas para preservar los votos y que podría retrasar el resultado de una de las contiendas clave para el control de la Cámara de Representantes.

Parte de Westchester pertenece al distrito 17 de Nueva York, donde el republicano Mike Lawler busca la reelección frente a la demócrata Cait Conley, en una Cámara Baja hoy en manos republicanas.

NB

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