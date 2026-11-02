¿Hay que volver a vacunarse contra el Covid?

Para algunas personas la vacuna contra el covid sigue siendo fundamental. En junio de este año, la Comisión de Salud Pública en España elaboró un documento de recomendaciones que han actualizado en septiembre. Según esas recomendaciones, todavía hay grupos de población que tienen un mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad si se contagian de covid que son precisamente las que deben vacunarse.

El primer grupo son las personas mayores de 70 años. El segundo grupo son aquellas que viven en residencias de mayores, en centros de atención a la discapacidad y, en general, personas que están en instituciones cerradas, porque aumenta el riesgo de contagio. El tercer grupo son las personas a partir de 6 meses de edad que tienen ciertas condiciones de riesgo, tales como la inmunodepresión. Hay distintas razones por la que una persona puede estar inmunodeprimida: que tenga errores innatos de la inmunidad, que se haya sometido a un trasplante, que esté tomando algún tratamiento que produzca inmunosupresión grave, que tenga un estadio avanzado de infección por VIH, un fallo renal o algún tipo de cáncer activo. También se incluyen en el grupo de riesgo a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas graves de tipo cardiovascular, respiratorio, neurológico o neuromuscular.

Hay dos grupos más a los que también se recomienda la vacuna. Las personas mayores de 12 años que tengan las siguientes condiciones de riesgo: diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, hemofilia o ciertas enfermedades sanguíneas, disfunción esplénica —que es la disminución o pérdida de la función del bazo—, enfermedad hepática crónica o enfermedades ligadas a la disfunción cognitiva como el síndrome de Down o las demencias.

Por último, se recomienda la vacunación a todas las embarazadas. Esto es muy importante porque no solamente se reduce la enfermedad grave en la persona que está gestando, sino que también se confiere protección pasiva al feto y a los recién nacidos durante los primeros meses de vida. Esta indicación es todavía más importante para aquellas mujeres embarazadas que tengan alguna comorbilidad asociada. Además, las gestantes pueden vacunarse en cualquier trimestre del embarazo.

Hasta aquí los grupos para los que es importante la vacuna como protección ante complicaciones, hospitalizaciones y muerte por covid. Pero como recientemente estamos viviendo picos muy grandes de transmisión, la vacuna también funciona como medida de protección para determinados colectivos y ayuda a frenar la transmisión de la infección. Por ejemplo, para el personal sanitario, ya sean de hospitales o centros de atención primaria, y para personas que cuidan a dependientes o a personas con los riesgos que hemos comentado también es recomendable. De hecho, cualquier persona puede vacunarse para proteger a su entorno más cercano.

Otro aspecto sobre el que hay frecuentes preguntas es cuándo vacunarse porque el coronavirus, al contrario, por ejemplo, del virus de la gripe, no es tan estacional, no repunta mucho más en determinadas épocas del año sino que de momento lo hace en diferentes estaciones, ya sea en invierno o en verano. Esto hace que los expertos estén valorando si debemos utilizar pautas de vacunación distintas para el coronavirus. Lo que ocurre es que muchas veces las campañas de vacunación se simplifican dando vacunas simultáneas. Ahora puedes recibir tanto la vacuna de la gripe como la del coronavirus al mismo tiempo y eso tiene la ventaja de que para mucha gente facilita tener una cobertura completa con una sola pauta. Lo que sí es verdad es que en estos momentos vacunarse puede conferir una protección muy necesaria porque hay mucha circulación del coronavirus y los casos aumentan.

Nuria Izquierdo Useros es doctora en biología, jefa del grupo de patógenos emergentes de IrsiCaixa.

Coordinación y redacción: Victoria Toro.