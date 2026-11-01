Alejandro Rebossio asume como nuevo director de elDiarioAR

Queremos compartir con nuestros lectores una novedad: Alejandro Rebossio asume hoy, 1 de noviembre, como director de elDiarioAR, en reemplazo de Mariana García.

Alejandro integra nuestra redacción desde el lanzamiento del diario y es una de las firmas de nuestra cobertura económica. En su nueva función tiene a su cargo la conducción periodística de elDiarioAR. Seguirá, además, escribiendo sobre economía, con la mirada y la capacidad de explicar asuntos complejos que nuestros lectores conocen.

Su trayectoria incluye el trabajo en Ámbito Financiero, La Nación, El País de España y la revista Noticias, además de su participación en Deutsche Welle y Radio Con Vos. Es coautor, junto con Alejandro Bercovich, de los libros Estoy verde. Dólar, una pasión argentina y Vaca Muerta.

Agradecemos a Mariana García su trabajo y su compromiso al frente del diario, así como su aporte a la construcción de este proyecto periodístico.

Esta nueva etapa se apoya en las convicciones que nos acompañan desde el comienzo: hacer periodismo independiente y dar lugar a firmas y miradas que ayuden a comprender la Argentina y el mundo. Un periodismo que pueda investigar al poder y discutir sus decisiones con libertad.

La confianza de nuestros lectores y el apoyo de nuestra comunidad hacen posible ese trabajo. Con Alejandro al frente de la redacción, seguiremos fortaleciendo ese vínculo y la propuesta periodística de elDiarioAR.