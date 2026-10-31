Historia política e intelectual de la China moderna, siglos XIX y XX

¿Cuáles fueron desde entonces las transformaciones intelectuales y políticas más importantes? ¿Cómo cambiaron los vínculos de China con otros países asiáticos, en particular Corea, Japón y Vietnam? ¿Qué significan en China conceptos como “revolución” y “república” y qué proyectos coexistieron detrás de esas palabras? ¿Cómo evolucionó el confucianismo hasta hoy en día? Para hablar de estos temas entrevistamos a Wang Fan-sen, investigador distinguido en la Academia Sinica (Taipei).

Esta entrevista fue realizada en chino y traducida con ayuda de la inteligencia artificial.

Entrevistado: Wang Fan-sen (Academia Sinica, Taipei).

Conducción: Pablo Blitstein (EHESS, París)

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.