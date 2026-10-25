Los desastres naturales en Latinoamérica: casi 100.000 muertos y 320.000 millones en pérdidas en 50 años

Los terremotos de Venezuela y Colombia, las riadas en Chile o los deslizamientos de tierra en Perú son algunos ejemplos recientes de los desastres naturales en América Latina y el Caribe. Una región en la que, en los últimos 50 años, cuatro de cada diez personas se vieron impactadas por estos episodios, que en algunas regiones, deja un promedio de un evento catastrófico por semana. Y con ello, víctimas mortales y una factura económica.

Los desastres naturales causaron cerca de 100.000 víctimas mortales en América Latina y el Caribe en los últimos cincuenta años y pérdidas económicas que superan los 360.000 millones de dólares (unos 320.0000 millones de euros al cambio actual, comparable al producto interior bruto de Chile o Colombia.

Tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos extremos que destruyen viviendas, interrumpes cadenas logísticas, reducen ingresos, obligan a desviar recursos públicos hacia la atención de emergencias y la reconstrucción y, en muchos casos, generan secuelas prolongadas sobre el crecimiento, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.

Estas son las principales conclusiones de un informe que la Fundación Iberoamericana Empresarial, Mapfre y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentaron días atrás de cara a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre de 2026.

Según el estudio, reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, en un momento en el que el cambio climático está aumentando su frecuencia e intensidad, lo que agrava los riesgos y eleva su impacto sobre las personas y la economía.

En este sentido, el informe señala que, aunque la región avanzó de forma significativa en materia de protección civil, como son sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación ante una emergencia, los países necesitan mejorar la resiliencia y acelerar la reconstrucción.

Resiliencia financiera

En este contexto, el documento propone avanzar en una estrategia que refuerce la protección civil como una segunda línea de defensa basada en la resiliencia financiera a través de los seguros, la financiación preventiva, la innovación tecnológica y la colaboración entre el sector público y el privado.

Los expertos proponen contar con instrumentos financieros predefinidos, como seguros, esquemas público-privados y otras herramientas de liquidez y transferencia de riesgo, que se adecuen a los distintos momentos y permitan disponer de fondos y reglas de actuación ya definidas, evitando la improvisación.

Para los incidentes más habituales y de menor impacto pueden utilizarse reservas presupuestarias y fondos de contingencia, mientras que para eventos menos frecuentes y de mayor severidad son necesarios instrumentos de transferencia, como seguros o bonos catastróficos.

En esta línea, el informe plantea implementar diez medidas de respuesta ante los desastres, como integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado, reducir la brecha de protección, priorizar las actividades de mayor impacto económico y social o impulsar alianzas entre el sector público y privado con reglas claras.

Además, piden preservar la sostenibilidad de las coberturas, garantizar pagos rápidos, utilizar la innovación para ampliar la cobertura, vincular el aseguramiento con la prevención y la reducción de riesgo, construir estándares y capacidades compartidos y avanzar en un multilateralismo “flexible y orientado a resultados”.

¿Cuáles son las prioridades de la XXX Cumbre Iberoamericana?

La Cumbre de Madrid estará centrada en la búsqueda de soluciones para hacer frente a los grandes desafíos globales. Esas prioridades incluyen:

Alianza Digital Iberoamericana: La Alianza busca impulsar la transformación digital y la inteligencia artificial al servicio de las personas, con el fin de eliminar las brechas digitales y garantizar la protección de la infancia, la adolescencia y las personas en situación de vulnerabilidad.

La Alianza busca impulsar la transformación digital y la inteligencia artificial al servicio de las personas, con el fin de eliminar las brechas digitales y garantizar la protección de la infancia, la adolescencia y las personas en situación de vulnerabilidad. Las últimas Cumbres Iberoamericanas han buscado reforzar la cooperación regional en este ámbito y avanzar hacia una digitalización con enfoque humanista. La XXVIII Cumbre Iberoamericana (Santo Domingo, 2023) adoptó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que promueve un modelo iberoamericano basado en la protección de datos, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.

El Foro Digital Iberoamericano, que se celebrará en Madrid el 3 de noviembre, con la participación de gobiernos, sector privado, banca multilateral, organizaciones internacionales, científicos y universidades, concretará las actuaciones en este campo.

Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres : La constitución de la Red impulsará la cooperación de los países frente a desastres naturales, sentando las bases para una gestión del riesgo de desastres más proactiva, coordinada y resiliente en Iberoamérica. En el Encuentro de Alto Nivel de Autoridades Iberoamericanas de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres, celebrado en Guatemala el pasado 4 de marzo, se establecieron los fundamentos de esa plataforma iberoamericana de respuesta a emergencias, un paso fundamental para institucionalizar la cooperación en el ámbito de la protección civil. La reunión constitutiva de esta red tendrá lugar en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana.

: La constitución de la Red impulsará la cooperación de los países frente a desastres naturales, sentando las bases para una gestión del riesgo de desastres más proactiva, coordinada y resiliente en Iberoamérica. En el Encuentro de Alto Nivel de Autoridades Iberoamericanas de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres, celebrado en Guatemala el pasado 4 de marzo, se establecieron los fundamentos de esa plataforma iberoamericana de respuesta a emergencias, un paso fundamental para institucionalizar la cooperación en el ámbito de la protección civil. La reunión constitutiva de esta red tendrá lugar en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana. Por otra parte, la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente y Clima, celebrada en Málaga los días 25 y 26 de marzo de 2026, aprobó la Agenda Medioambiental Iberoamericana. Este documento, que será elevado a la Cumbre de Madrid, marcará la hoja de ruta en materia de sostenibilidad en Iberoamérica hasta 2030. Una de sus propuestas es precisamente fortalecer los sistemas nacionales de alerta temprana frente a desastres y el avance en la coordinación de estos sistemas.

Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos: La aprobación de la Carta supone un compromiso común para situar los cuidados en el centro de las políticas públicas de la región, centrado en el reconocimiento del cuidado como un derecho, una necesidad, un trabajo y un bien público esencial.

La aprobación de la Carta supone un compromiso común para situar los cuidados en el centro de las políticas públicas de la región, centrado en el reconocimiento del cuidado como un derecho, una necesidad, un trabajo y un bien público esencial. El envejecimiento de la población y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, entre otros factores, exigen repensar cómo se organiza socialmente el cuidado y cómo se protege a quienes lo realizan. El sector de los cuidados sigue caracterizado por altos niveles de informalidad laboral, precariedad, bajos salarios y falta de reconocimiento profesional. Las conferencias ministeriales de Trabajo y de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo abordaron estas cuestiones en Avilés los días 2 y 3 de julio de 2026.

Reconocimiento de estudios y títulos: facilitar la movilidad y ampliar las oportunidades de los jóvenes. Profundizar en la cooperación académica es la meta de la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior, que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en Alicante. Entre sus objetivos figuran la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, que busca facilitar el reconocimiento académico en las situaciones de movilidad más frecuentes, desde el acceso al grado hasta el posgrado.

facilitar la movilidad y ampliar las oportunidades de los jóvenes. Profundizar en la cooperación académica es la meta de la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior, que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en Alicante. Entre sus objetivos figuran la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, que busca facilitar el reconocimiento académico en las situaciones de movilidad más frecuentes, desde el acceso al grado hasta el posgrado. Relanzar la cooperacion iberoamericana para hacerla más eficiente y eficaz. Consolidar el Sistema de la Cooperación Iberoamericana para lograr una planificación más estratégica e impulsar una cooperación más concertada y con vocación global para transformar los consensos políticos en herramientas de impacto directo para la ciudadanía. Así mismo, se busca una mayor proyección exterior a partir de alianzas y un papel de mayor peso a los observadores de la Conferencia

EFE Verde