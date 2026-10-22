Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron bienes por $1.000 millones

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó este jueves al exdiputado José Luis Espert por el delito de lavado de activos, en el marco de la investigación por los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una estructura empresarial vinculada con Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El magistrado dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir del país sin autorización judicial.

La resolución, de 129 páginas, también alcanza al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como partícipe necesario del delito de lavado de activos, con un embargo de 700 millones de pesos. Además, el juez dispuso el procesamiento de Varianza SA, una sociedad presidida por Espert que, según la investigación, habría sido utilizada para incorporar fondos de origen ilícito al circuito económico formal. Sobre la empresa recayó un embargo de 500 millones de pesos.

Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva. Tanto Espert como Cosentino deberán informar cualquier cambio de domicilio y las ausencias prolongadas de su lugar de residencia por más de 72 horas. La resolución también dispone que se comunique información del expediente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por su posible relevancia tributaria.

Los 200.000 dólares de Federico Machado

El eje de la investigación es una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió el 5 de junio de 2020 en una cuenta personal del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. Según reconstruyó la Justicia, el dinero provenía de una cuenta de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada con Machado y utilizada en operaciones investigadas por las autoridades estadounidenses.

El empresario fue acusado en Estados Unidos de integrar una organización dedicada a maniobras de fraude y lavado de dinero, en el marco de una investigación que también comprende operaciones vinculadas con el narcotráfico. Para el juez Mirabelli, la transferencia recibida por Espert debe analizarse en ese contexto y no como una operación comercial aislada.

La resolución sostiene que el dinero habría sido incorporado al patrimonio del exdiputado mediante mecanismos destinados a disimular su verdadero origen. Entre ellos, el magistrado señala la existencia de documentación contractual que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizada para justificar los fondos recibidos.

En particular, Espert había presentado un contrato de locación de servicios fechado el 9 de junio de 2019, mediante el cual supuestamente se comprometía a realizar tareas de asesoramiento para una empresa vinculada con Machado. El acuerdo contemplaba honorarios por un millón de dólares, con un anticipo de 100.000 dólares y pagos posteriores durante tres años.

Sin embargo, el juez puso en duda la autenticidad económica de esa relación contractual y consideró que el documento habría servido para otorgar una apariencia de legalidad a los fondos transferidos. La investigación también examinó las declaraciones patrimoniales y tributarias del exlegislador, así como las operaciones financieras realizadas después de recibir el dinero.

El papel del contador y la empresa Varianza

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la intervención de Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien el juez atribuye una participación necesaria en las maniobras investigadas.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Cosentino habría prestado asesoramiento contable para disimular el origen de los fondos y justificar operaciones que no se correspondían con la actividad económica declarada.

La investigación también se concentró en Varianza SA, una sociedad constituida en diciembre de 2019 y presidida por Espert. Según el fallo, la empresa habría sido utilizada para canalizar parte de los fondos mediante registros contables y operaciones que permitieron darles una apariencia de ingresos legítimos.

Para el magistrado, estas operaciones deben analizarse de manera conjunta con la transferencia recibida desde Estados Unidos, los movimientos posteriores del dinero y las explicaciones aportadas por los imputados.

El procesamiento de Varianza SA constituye otro de los puntos relevantes de la decisión judicial, ya que la empresa fue considerada parte de la estructura mediante la cual se habrían realizado las maniobras de lavado.

La investigación sobre el patrimonio de Espert

El fallo también reconstruye distintas operaciones patrimoniales del exdiputado, entre ellas la adquisición de vehículos de alta gama y movimientos de dinero en cuentas bancarias del país y del exterior.

Entre las operaciones examinadas figura la compra de un automóvil BMW y una camioneta Lexus, así como transferencias de fondos que la Justicia relaciona con la investigación sobre el origen y la utilización del dinero.

El magistrado también analizó documentación presentada por Espert para justificar sus ingresos, incluidos contratos, certificaciones contables y declaraciones ante organismos fiscales. La hipótesis judicial es que parte de esa documentación habría sido utilizada para encubrir el origen de los fondos y facilitar su incorporación al circuito económico legal.

El juez consideró que los elementos reunidos permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, la participación de Espert en el delito de lavado de activos. El procesamiento no implica una condena, sino que establece la existencia de pruebas suficientes para que la investigación avance hacia las siguientes instancias judiciales.

La decisión representa un nuevo avance en la causa que investiga los vínculos económicos entre el exdiputado y Machado, cuya relación adquirió relevancia pública por las transferencias de dinero y los contactos comerciales que mantuvieron.

Con los procesamientos, los embargos y las restricciones para salir del país, la Justicia profundiza la investigación sobre el origen de los fondos que recibió Espert y el destino que tuvieron dentro de su patrimonio personal y de la empresa que presidía.

CRM