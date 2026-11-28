Tras la exoneración de la investigadora del INTA Virginia Aparicio, las repercusiones en torno al censurado Proyecto Sprint suma un nuevo capítulo, esta vez en sede judicial. El abogado Mario Bolla (representante legal de Aparicio), ingresó una denuncia ante tribunales federales. Solicitó se investigue a las autoridades jerárquicas del INTA por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por posible puesta en peligro de la salud de la población.

En la presentación ante el Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, el denunciante —que es acompañado en el escrito por 19 voluntarios del Proyecto Sprint en calidad de testigos— pide se investigue la posible comisión del delito contemplado en el artículo 249 del Código Penal Argentino.

Los funcionarios denunciados por el período 2023 (cuando se suspendió la participación del INTA en la investigación internacional) son: Mariano Garmendia (presidente), Nacira Muñoz (vicepresidenta), Carlos Parera (director nacional) y Horacio Berger (director regional, que sigue en su cargo en la actualidad). Y los actuales: Nicolás Bronzovich (presidente), Carlos Vera (vicepresidente) y Ariel Pereda (director nacional).

La denuncia también pide que se evalué la participación del resto de los integrantes del Consejo Directivo, que ocupan cargos como vocales (con derecho a voto en las decisiones institucionales) tanto del sector público (son funcionarios nacionales) como del sector privado. Allí se encuentran representantes del INTA, de la Secretaría de Agricultura, Facultades de Agronomía, Facultades de Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Confederación Intercooperativa Confederaciones Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entre otros.

Ciudadanos contaminados y “huérfanos” de asistencia

El escrito de la denuncia penal señala que, desde junio de 2023, cuando las autoridades del INTA decidieron suspender intempestivamente las actividades del Proyecto Sprint (para finalmente retirarse de la investigación en diciembre de ese año), y hasta la actualidad, los voluntarios participantes quedaron “huérfanos” de toda asistencia, contención, guía y asesoramiento oficial por parte del organismo que los convocó a participar.

El Proyecto Sprint, representado por el INTA en Argentina (socio número 16 identificado como “CSS11-Buenos Aires” dentro de la investigación internacional), convocó la participación de personas en carácter de voluntarios. Son habitantes de zonas rurales o ciudades bonaerenses (localidades de Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Lobería, San Cayetano y Mar del Plata). Fueron un total de 73 personas de Argentina que se prestaron como donantes para que se les analizara en sus cuerpos la presencia de agrotóxicos.

La presentación judicial señala que era obligación del organismo estatal, una vez que tuvieron en su poder los resultados alarmantes del estudio, dar intervención a las áreas de Salud de la Nación, de las provincias (en el caso, autoridades sanitarias de Buenos Aires) y de cada comuna en la cual se llevaron a cabo los muestreos. Por el contrario, institucionalmente se decidió “guardar silencio” sobre el tema, ocultar a la opinión pública y, en particular, no informar a la mayoría de los “voluntarios” los resultados obtenidos respecto a su salud.

“Ante el hallazgo de contaminantes químicos, con efectos lesivos sanitarios y ambientales diversos, tanto en el agua de consumo, el aire, como en organismos humanos y animales, los funcionarios responsables de realizar acciones tendientes a revertir un problema de salud pública, decidieron censurar y ocultar deliberadamente”, destaca la denuncia.

En el escrito se mencionan y recorren diversas leyes, normas y antecedentes jurídicos, que señalan el deber del Estado de garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, con la obligación de preservarlo para las generaciones presentes y futuras, y el mandato de comunicar esa información por parte de autoridades de un organismo estatal, y el derecho de la ciudadanía a saber.

La denuncia ofrece también testigos profesionales idóneos, reconocidos en el ambiente científico, para que puedan ser consultados sobre las implicancias y los peligros de los agrotóxicos hallados en los cuerpos y en el ambiente.

Agrotóxicos en el cuerpo

Si la intención de las autoridades del INTA era tapar los resultados de una investigación que documentó agrotóxicos en suelo, agua, aire, granos, plantas, animales y personas en Argentina, se puede asegurar que no han tenido éxito. Tras exonerar a Virginia Aparicio, el trabajo y los resultados se difunden como no había pasado en los más de tres años que llevan censurados. A la par, crecen las muestras de solidaridad con la investigadora despedida y las expresiones de repudio a esa medida disciplinaria extrema, por parte de gremios, organizaciones, científicos y políticos. Los voluntarios del proyecto no son la excepción. Así como prestaron sus cuerpos para permitir esos estudios, hoy levantan sus voces.

Claudio De Francesco es uno de ellos. Es biólogo, investigador del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vive en Villa Laguna Brava (partido de Balcarce), zona afectada por el agronegocio y sus plaguicidas. En su cuerpo encontraron una docena de agrotóxicos: glifosato, su metabolito AMPA, 2,4-D, fipronil sulfona, bromoxinil, lambda-cihalotrina. Y en el entorno donde viven se detectó atrazina, fipronil, imidacloprid, metolacloro y butóxido de piperonilo, entre otros. Un cóctel de plaguicidas cancerígenos, disruptores endocrinos, mutogénicos, neurotóxicos y genotóxicos.

Sobre cómo le afecta tener esos resultados, explica: “Es una sensación extraña, un poco agridulce. Por un lado, valoro mucho haber podido conocer mis resultados, porque antes solo suponía que, por vivir donde vivo, estaba expuesto a plaguicidas. Ahora sé cuáles son y conozco sus concentraciones. Y creo que saber siempre es mejor que ignorar”. Pero, al mismo tiempo, comparte que ese conocimiento trae nuevas preocupaciones: “Inevitablemente me pregunto si esas sustancias podrían estar afectando mi salud de alguna manera. Por ejemplo, cada vez que aparece algún problema de salud, ya sea digestivo, una alergia o alguna afección de la piel, no puedo evitar preguntarme si tendrá alguna relación con alguno de esos plaguicidas o, por qué no, con la exposición a la mezcla de todos ellos. Es una pregunta que vuelve una y otra vez, una hipótesis que siempre está presente entre las posibles explicaciones de cada malestar o problema de salud que tengo. Es una incertidumbre con la que tengo que convivir”.

Las autoridades del INTA, al censurar y retirarse del proyecto, dejaron a los voluntarios sin asistencia, con el agravante de no haber solicitado a ningún otro organismo estatal la atención adecuada de seguimiento de aquellos que tienen venenos en su cuerpo. “La falta de seguimiento por parte del INTA nos dejó a los voluntarios con muchas preguntas sin responder”, resume De Francesco, quién admite sentir una profunda decepción por la falta de preocupación y empatía que mostró la institución.

“Genera la sensación de haber quedado a mitad de camino. En ciencia usualmente se distingue entre patrones y procesos. Sprint nos permitió identificar patrones de exposición a plaguicidas, pero todavía falta investigar los procesos que los explican: cómo llegan esas sustancias hasta nosotros, por qué encontramos determinadas concentraciones, cómo varían con el tiempo y, fundamentalmente, qué consecuencias puede tener esa exposición para nuestra salud”, señala.

“Se optó por el oscurantismo”

Gabriela Hassan también es bióloga, docente universitaria e investigadora del Conicet. Tampoco dudó en prestarse como voluntaria. “Vivimos con mi pareja (Claudio De Francesco) y nuestros dos gatos en una zona rural. Es un lugar que elegimos hace varios años buscando tranquilidad y contacto con la naturaleza, y por suerte encontramos exactamente eso”, le cuenta a Agencia Tierra Viva.

Más allá de todo lo lindo de una vida alejada de la ciudad, las experiencias cotidianas la fueron enfrentando a algunas cosas negativas, como estar expuestos a las posibles consecuencias de los plaguicidas de los campos cercanos. Por eso, cuando surgió la posibilidad de participar en Sprint, le pareció una buena oportunidad para tener un diagnóstico de cuál era la situación en el cuerpo y en la casa. Le encontraron en el organismo bromoxinil, fipronil sulfona, pirimicarb, glifosato, 2,4-D y lambdacialotrina, entre otros.

“En el momento del muestreo estábamos confinados por la pandemia del Covid y tenía una huerta hermosa, de la que sacábamos casi todos los vegetales que se comían en casa. Eso quizás me dio cierta seguridad de que mis resultados no iban a ser tan malos, pero me lleve una sorpresa. Descubrí que había una gran variedad de plaguicidas en mi cuerpo. Lo que más me sorprendió fue la alta concentración de glifosato en materia fecal, lo que me indicaba que a pesar del esfuerzo que hacía en consumir productos orgánicos, los plaguicidas estaban ingresando a mi cuerpo. Fue una gran decepción”, reconoce Hassan.

Pero más allá de las sustancias individuales, lo que le parece importante es que los resultados ponen en evidencia la exposición a mezclas. En general, cuando se evalúan las concentraciones límite para estas sustancias, se las considera por separado, pero la vida cotidiana se está expuesto a varios agrotóxicos actuando simultáneamente. Y se sabe muy poco de las consecuencias para la salud de estas mezclas.

Desde ese muestreo y en todo el tiempo aparece una palabra: preocupación. La contaminación no sólo afecta a quienes utilizan agrotóxicos o viven cerca de lugar fumigados. “Fue realmente sorprendente ver que en algunos casos quienes vivían en la ciudad tenían más variedad y concentración de compuestos que yo, que vivo muy cerca de un campo. Evidentemente los alimentos que consumimos están contaminados y eso asusta. Sobre todo porque no se ven respuestas ni acciones por parte de quienes tienen que tomar decisiones en estos temas. La respuesta de las autoridades fue suspender el proyecto, ocultar los resultados y olvidarse de nosotros. Fue y sigue siendo muy frustrante”, asegura Gabriela.

Tanto Claudio como Gabriela, y el resto de los participantes, siguen esperando ese acompañamiento que no existió, pero sobre todo buscan que se tomen medidas para detener esa contaminación para prevenir más daños.

“Sabemos que estuvimos y estamos todos expuestos a estas sustancias, pero no sabemos qué consecuencias puede tener esta exposición para nuestra salud”, afirma Hassan y denuncia: “Tampoco sabemos con certeza cómo llegan hasta nosotros ni qué podemos hacer para reducir esa exposición. El Proyecto Sprint podría haber sido un punto de partida para despejar esas dudas a través de la investigación, y su suspensión es una clara señal de que en realidad no hay interés por saber. Y esto no afecta solamente a quienes participamos del proyecto. Se perdió una oportunidad de generar conocimientos para mejorar las políticas ambientales y sanitarias. En lugar de buscar respuestas, se optó por el oscurantismo”.

Este artículo se publicó originariamente en Agencia Tierra Viva: https://agenciatierraviva.com.ar/denuncia-penal-contra-autoridades-del-inta-contaminacion-censura-y-venenos-en-la-sangre/