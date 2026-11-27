Trabajadores del Hospital Garrahan, afiliados a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), convocaron para este viernes a un cabildo abierto “en solidaridad” con los compañeros sancionados.

La medida se realizará a las 16 en el hall de la institución sobre la entrada de la calle Combate de los Pozos 1881, por los “despidos y suspensiones para articular una respuesta unitaria y de conjunto”.

“En el Garrahan no sobra nadie. Quieren silenciar a quienes frenaron el vaciamiento en 2025 y por eso respondamos de conjunto. Atacan a los trabajadores y a sus organizaciones en paralelo al recorte en salud, universidad y jubilaciones del Presupuesto 2027”, señalaron desde APyT.

Esta convocatoria se da en el marco de los despidos y suspensiones que el gremio había denunciado como “inéditos y aberrantes por defender el Hospital de las infancias”.

El pasado martes, APyT acompañó a los trabajadores sancionados para que pudieran ingresar a sus puestos habituales en el hospital, pese a un cerco de seguridad privada y policías que, según el gremio, buscó impedir ese ingreso: “Obviamente no pudieron”, agregaron.

Hace una semana, las autoridades del Hospital Garrahan habían informado sobre las sanciones disciplinarias contra 38 trabajadores, luego de un sumario administrativo que se había iniciado debido a la toma de las oficinas de la Dirección Médica del establecimiento.

De ese grupo, diez tienen un pedido de cesantía, aunque uno solo se haría efectivo de inmediato, mientras que los otros nueve cuentan con tutela gremial; otros 28 empleados serán suspendidos por 20 días sin goce de sueldo.

Presentación ante la Justicia

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan se presentó este jueves 26 de noviembre de 2026 ante el juez laboral Ugarte, en la sede judicial de Diagonal Norte 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “en defensa de las y los trabajadores del Garrahan. Lo hizo en el marco del amparo que el gremio presentó colectivamente para rechazar los sumarios”.

“Hoy nos encontramos frente a esta sede judicial a la que fuimos convocados por el juez Ugarte, que tiene a cargo el amparo que presentamos colectivamente desde la Asociación de Profesionales y Técnicos para rechazar los sumarios truchos que llevaron adelante contra 40 de nosotros en el Hospital Garrahan”, afirmaron desde APyT.

El gremio señaló que los sumarios y las sanciones “que pretenden aplicarnos de despidos y suspensiones a todos los sumariados es por un lado una represalia por haber logrado un aumento histórico y defendido a nuestro hospital del vaciamiento. Pero también es una medida preventiva del gobierno nacional y del ministro Lugones que están enviando al Congreso un presupuesto para 2027 que tiene un recorte de fondos para nuestro hospital como así también para los programas de niñez en la Argentina.”

“Para hacer eso necesitan un hospital Garrahan silenciado, desorganizado y con miedo”, advirtió. “Como nosotros practicamos un sindicalismo que no se calla, que no tiene miedo y que no se rinde, la única alternativa que les queda para vaciar el Garrahan y atacar a las infancias es echarnos, suspendernos y destruir nuestra organización colectiva”, remarcaron desde la asociación que nuckea a los trabajadorres.

“Más que nunca necesitamos que se haga justicia porque defender el Garrahan no es delito. Más que nunca necesitamos volver a hacer del Garrahan una causa nacional de todo el pueblo argentino. No nos dejen solos, es por las infancias, es por el Garrahan, es por el futuro de nuestro país.”, concluyeron desde APyT, que convocó para este viernes a las 16“ a ”todas las organizaciones del Cabildo Abierto en Combate de los Pozos 1881 para reunir toda la solidaridad para los trabajadores del Garrahan, rechazar las cesantías y suspensiones que nos quieren aplicar“.

Antecedentes

El miércoles 25 de noviembre, APyT había informado que Norma Lezana, Maxi Bares y otros sancionados estaban citados a declarar este jueves 26 de noviembre a las 11, en Diagonal Norte 760, ante el juez Ugarte, que sigue el amparo contra los sumarios con los que la intervención del hospital pretende cesantear a 10 trabajadores y suspender a otros 28. Desde las 10, el gremio había convocado a una conferencia de prensa en la puerta de la sede judicial, bajo las consignas “Que se haga justicia” y “Defender al Garrahan no es delito”.

El martes 24 de noviembre, APyT acompañó a las trabajadoras y los trabajadores sancionados para que pudieran ingresar a sus puestos habituales en el hospital, pese a un cerco de seguridad privada y policías que, según el gremio, buscó impedir ese ingreso: “obviamente no pudieron”.