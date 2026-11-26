El 63,4% de los adolescentes y jóvenes encuestados en la provincia de Buenos Aires utiliza inteligencia artificial (IA) diariamente, más del 50% pasa cada rato libre que tiene disponible frente a una pantalla y más del 40% reconoce que no chequea la información que busca en Internet.

Los datos surgen de una investigación del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, que también advierte sobre la proliferación de nuevas modalidades de violencia digital, el temor generalizado a la exposición pública de la intimidad y las diferencias de género en los consumos culturales y las prácticas de socialización en las plataformas.

El informe, titulado Vidas atravesadas por el algoritmo: Uso de Internet, redes e Inteligencia Artificial en cruce con la Educación Sexual Integral 2025-2026, fue elaborado en el marco del programa ESI con Amigues y contó con la participación de 2.137 jóvenes de entre 12 y 21 años de 85 municipios bonaerenses.

La investigación combinó una encuesta virtual y anónima, tres grupos focales con adolescentes y jóvenes del conurbano y el análisis de los datos obtenidos en 200 talleres participativos realizados durante 2024 y 2025, por los que pasaron 3.289 personas.

Uno de los aspectos que destaca el estudio es la centralidad que adquirieron los entornos digitales en la construcción de la identidad, los vínculos afectivos y el acceso a la información sobre sexualidad, así como los desafíos que estas transformaciones plantean para las políticas públicas.

La inteligencia artificial como interlocutora

Si bien la realización de tareas escolares constituye el principal uso que los jóvenes hacen de la inteligencia artificial, el 10,15% de los encuestados afirma recurrir a esta tecnología para hablar de sus emociones, un fenómeno que los investigadores consideran necesario seguir de cerca ante la creciente preocupación por la salud mental.

Más del 20% también utiliza estas herramientas para crear imágenes o animaciones, una práctica que, además de sus posibilidades creativas, plantea riesgos vinculados con la producción y difusión de imágenes falsas de contenido sexual.

En cuanto a la búsqueda de información sobre Educación Sexual Integral (ESI), Google continúa siendo la opción más utilizada, seguido por la inteligencia artificial, con un 17,31%.

El informe advierte, sin embargo, que la facilidad para obtener respuestas inmediatas puede dificultar el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de tolerar la incertidumbre, especialmente en un contexto en el que más de cuatro de cada diez encuestados reconocen no verificar la información que encuentran en Internet.

El miedo al escrache y la violencia digital

El acceso a la tecnología está ampliamente extendido entre los jóvenes: el 94% de los encuestados tiene un celular propio y casi el 20% asegura pasar más tiempo frente a las pantallas que realizando otras actividades.

Entre las principales prácticas en Internet predominan el consumo de videos y reels, mientras que son minoritarios los casos de quienes utilizan las herramientas digitales para producir contenidos propios.

Uno de los fenómenos que más preocupa a los investigadores es el miedo al escrache, que aparece tanto en las encuestas como en los testimonios recogidos durante los grupos focales, independientemente de la identidad de género de los participantes.

Las cuentas de Instagram dedicadas a las “confesiones”, en las que se difunde información verdadera o falsa sobre otras personas, forman parte de la socialización cotidiana de los adolescentes, que conviven con el temor a que aspectos de su vida privada se hagan públicos.

“El escrache funciona como método de presión social, generando nuevos miedos y ansiedades a la hora de expresarse y socializar tanto dentro como fuera de las redes”, señala el documento.

Si bien los participantes identificaron a X (ex Twitter), TikTok y Telegram como las plataformas en las que circulan los contenidos más dañinos, Instagram y WhatsApp, por su utilización masiva, constituyen los espacios donde se despliegan mayormente las prácticas de ciberacoso y vulneración del derecho a la intimidad.

La investigación también detectó una exposición frecuente a situaciones de grooming, tanto en las redes sociales como en las plataformas de videojuegos.

En ese contexto, los propios adolescentes valoran positivamente la existencia de mecanismos de protección. Los más chicos destacan la utilidad de los controles parentales, mientras que los mayores ponderan las medidas destinadas a resguardar los datos personales y evitar la circulación de contenidos violentos.

Las imágenes falsas como nueva forma de violencia de género

El informe dedica especial atención a los deepfakes, imágenes y videos manipulados mediante inteligencia artificial, cuya utilización con fines de acoso sexual afecta particularmente a las mujeres y a las personas LGTBI+.

A diferencia de la difusión no consentida de imágenes íntimas reales, estas tecnologías permiten generar material falso sin que la víctima haya producido nunca ese tipo de contenido.

“El deepfake no inaugura el disciplinamiento hacia las mujeres, lo intensifica y lo vuelve infinitamente reproducible por efecto de la viralización”, sostienen las autoras del trabajo.

El documento cuestiona que las respuestas judiciales se concentren exclusivamente en quienes generan o difunden esas imágenes, sin contemplar suficientemente la responsabilidad de las empresas tecnológicas que desarrollan las herramientas y administran los espacios en los que circulan.

La salud mental y las diferencias de género

La salud mental, la violencia de género, el bullying y la salud sexual continúan siendo las temáticas vinculadas con la ESI que mayor interés despiertan entre los jóvenes, aunque se observan diferencias significativas según el género.

Mientras que entre las mujeres la principal demanda es conocer más sobre salud mental y emociones, una inquietud que creció respecto del relevamiento realizado en 2022, entre los varones la respuesta más elegida fue la falta de interés en profundizar en los contenidos de la Educación Sexual Integral.

Sin embargo, los investigadores señalan que eso no implica necesariamente un desinterés por las cuestiones vinculadas con la sexualidad, sino que podría expresar una resistencia a abordarlas desde una perspectiva de igualdad.

El análisis de los consumos culturales también permitió identificar contenidos que refuerzan los mandatos tradicionales de género, tanto entre los varones, asociados al éxito económico individual, como entre las mujeres, vinculados con los modelos hegemónicos de belleza, la maternidad y la idealización de la vida doméstica.

Las apuestas online y la necesidad de regular las plataformas

Otro de los fenómenos abordados por la investigación es el de las apuestas online. Aunque su incidencia en las respuestas a la encuesta fue relativamente baja, los testimonios recogidos en los grupos focales revelaron que constituyen una práctica cotidiana, especialmente entre los varones de entre 16 y 20 años, tanto en circuitos legales como clandestinos.

El estudio advierte sobre la creciente mercantilización del ocio y la incorporación, a edades cada vez más tempranas, de prácticas asociadas a la especulación y la búsqueda de rédito económico.

Entre sus conclusiones, el documento plantea la necesidad de avanzar hacia una regulación específica de las plataformas digitales en la Argentina, actualizar la legislación frente a las nuevas modalidades de violencia posibilitadas por la inteligencia artificial y fortalecer las políticas de alfabetización digital.

Asimismo, propone ampliar territorialmente los programas presenciales de Educación Sexual Integral, generar herramientas de prevención y acompañamiento y promover una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.