La explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. Al momento cuatro trabajadores perdieron la vida (Marcelo García y Julián Da Alesandro de Metrogas y Matías Leguizamón y Juan Servin de Exgadet), otras 25 personas resultaron heridas y decenas de vecinos debieron ser evacuados. Una escena devastadora que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que desde hace años venimos planteando los trabajadores del gas natural: ¿qué está pasando con la seguridad en uno de los servicios públicos más sensibles y riesgosos del país?

Los vecinos agrupados en asamblea desde el día de la explosión catalogan lo que pasó como un crimen social. Lo ocurrido es enorme por sus consecuencias humanas, pero también por lo que revela: porque la tragedia de Escalada podía haberse evitado.

La distribución de gas natural requiere conocimientos específicos, personal capacitado, herramientas adecuadas, procedimientos rigurosos y controles permanentes. Cada intervención sobre una red implica riesgos que deben ser identificados y minimizados. Cuando esas condiciones se deterioran, no solamente se pone en peligro la vida de quienes trabajan: también queda expuesta la seguridad de toda la población.

Por eso, esta tragedia no puede analizarse como un hecho aislado ni como una fatalidad inevitable.

Una cadena de decisiones que termina en tragedia

El siniestro se produjo durante la realización de tareas operativas sobre la red de gas, dentro del área de concesión de Metrogas. La información inicial indicó que una máquina tuneladora habría dañado una cañería y generado un escape de gas, mientras que las causas de la posterior explosión continúan bajo investigación.

Es necesario que se investigue toda la cadena de responsabilidades, sin limitar el análisis al último movimiento de una máquina o a la actuación de un operario.

Reclamamos un peritaje profundo y transparente. Necesitamos saber qué pasó, cómo se llegó a esa situación y qué decisiones, omisiones o deficiencias hicieron posible semejante desastre.

La seguridad no puede quedar subordinada a explicaciones apresuradas ni a la búsqueda de responsabilidades individuales que dejen intacto el funcionamiento del sistema.

La tercerización: un modelo que fragmenta la seguridad

Trabajadores de la industria del gas venimos denunciando desde hace años las consecuencias de la tercerización de tareas esenciales de las distribuidoras de gas natural.

Metrogas y Naturgy BAN prestan el servicio en las zonas más densamente pobladas del conurbano bonaerense y cuentan con más de dos millones de usuarios cada una. Sin embargo, una parte importante de las tareas operativas, las más sensibles y las que hacen al giro central de la empresa, se encuentra en manos de empresas contratistas que trabajan para ambas distribuidoras. Incluso muchas veces las mismas tercerizadas ejecutan y se autocontrolan aquello que ejecutan sin intermediación de quienes son las responsables primarias de la prestación del servicio público.

Entre estas terceras empresas se encuentra Exgadet, sobre cuyos métodos de trabajo y condiciones laborales el sindicato al cual pertenezco (APJGAS) realizó reiterados reclamos.

¿Qué significa todo esto en la práctica? Que tareas centrales de una actividad de riesgo quedan fragmentadas entre distintas empresas, estructuras laborales, convenios y criterios de organización. Se debilita la posibilidad de sostener una política uniforme de seguridad, se dificulta el control efectivo de las operaciones y se pierde continuidad en la transmisión de conocimientos.

Los trabajadores de las contratistas no son el problema. Son compañeros que conocen la actividad, que desarrollan tareas riesgosas y que muchas veces trabajan en condiciones impuestas por las empresas que no están a la altura de la responsabilidad que tienen.

El problema es el modelo que los coloca en una situación de precariedad y los somete a exigencias de productividad que pueden entrar en contradicción con los tiempos y procedimientos que demanda una tarea segura.

En numerosas oportunidades hemos advertido sobre las presiones de Exgadet a sus trabajadores para cobrar a producción. Es decir, que la remuneración o el rendimiento esperado terminan vinculándose con la cantidad de trabajos realizados. En una actividad como la distribución de gas, donde cada intervención puede involucrar riesgos importantes, ese criterio es particularmente peligroso. Las empresas distribuidoras (como Metrogas y Naturgy) nunca quisieron tomar en serio nuestra advertencia.

Atender una fuga, cambiar un medidor o intervenir sobre una instalación no puede convertirse en una carrera por completar tareas. El trabajador necesita tiempo, herramientas, capacitación y libertad para respetar los procedimientos de seguridad.

En el servicio público de gas, producir más no puede significar trabajar más rápido y asumir más riesgos.

Trabajadores precarizados, achique en las empresas prestatarias y usuarios expuestos

La precarización no se limita a los salarios o a las condiciones de contratación. También tiene consecuencias directas sobre la formación profesional y la seguridad.

Muchos trabajadores que realizan tareas propias de la industria del gas ni siquiera están encuadrados dentro de los convenios específicos de la actividad. Se los incorpora bajo otros encuadramientos laborales, se fragmentan sus derechos y se debilita su pertenencia a una comunidad profesional que históricamente acumuló conocimientos y experiencia.

A esto se suma otro fenómeno preocupante: el achicamiento de los planteles efectivos y especializados dentro de las empresas distribuidoras.

Una industria de estas características necesita trabajadores con experiencia, equipos estables y una política permanente de formación. El conocimiento no se adquiere exclusivamente en un curso ni puede reemplazarse con un manual de procedimientos. Se construye también con años de trabajo, con la transmisión de saberes entre generaciones y con la experiencia acumulada frente a situaciones concretas.

Cuando se reduce el personal especializado, se tercerizan tareas esenciales y se pierde esa transmisión de conocimientos, se deteriora una parte fundamental de la seguridad del servicio.

Y hay algo que debemos dejar absolutamente claro: las consecuencias no las pagan solamente los trabajadores, los usuarios también están expuestos. Una fuga, una intervención deficiente, una demora en la atención de una emergencia o una falla en los controles pueden afectar a familias enteras, edificios y barrios completos.

La tragedia de Remedios de Escalada lo demostró de la manera más dolorosa.

Las ganancias empresarias y las prioridades del servicio

Hay otro aspecto que no puede quedar afuera de esta discusión: los recursos económicos y las prioridades de las empresas.

Mientras los usuarios enfrentan aumentos tarifarios mensuales y los trabajadores denunciamos deficiencias en las condiciones de prestación, las distribuidoras exhiben importantes resultados económicos.

Según los datos informados por las empresas a la Comisión Nacional de Valores, durante 2025 Metrogas obtuvo ganancias por 132.500 millones de pesos y distribuyó 100.000 millones en dividendos. Naturgy BAN, por su parte, registró ganancias por 183.000 millones y distribuyó 174.000 millones en dividendos.

Frente a esos números, hay preguntas que necesitan respuestas.

¿Por qué no se prioriza la incorporación efectiva de los trabajadores que realizan tareas esenciales? ¿Por qué no se garantiza la provisión de ropa adecuada, elementos de protección y herramientas que cumplan con las normas? ¿Por qué se permite que la tercerización avance sobre el núcleo central de la actividad? ¿Por qué se debilitan los planteles técnicos y no se planifica la transferencia de conocimientos?

Tras el proceso privatizador —del cual, no casualmente, Manzano, quien está por tomar el control de Metrogas, fue uno de sus protagonistas—, los factores de poder y los medios de comunicación instalaron nuevos criterios en la sociedad: la luz, el gas, el agua y el teléfono pasaron a ser presentados como servicios pertenecientes a empresas privadas, a las que debíamos garantizarles la rentabilidad como un fin sagrado. Así, todos dejamos de ser usuarios para convertirnos en simples “clientes”.

Amparados en esa lógica, y con un Estado cada vez más retirado de la planificación y el control, pretendieron enterrar una realidad que no puede ni debe ocultarse: estamos hablando de servicios públicos, cuya prestación está concesionada, y todos nosotros seguimos siendo usuarios. Y cuando se trata de un servicio público esencial y riesgoso como el gas, hay algo que debe quedar absolutamente claro: la rentabilidad no puede construirse a costa de la seguridad.

Las tarifas que pagan los usuarios deben contribuir a sostener un servicio digno, eficiente y seguro. La inversión, el mantenimiento, la capacitación y la disponibilidad de personal especializado con condiciones laborales estables y óptimas no son gastos prescindibles: son obligaciones inherentes a la prestación.

Párrafo aparte merece el señalamiento de que el gobierno de Milei logró que se vote la ley de regresión laboral que, entre otras barbaridades, legalizó el fraude laboral vía tercerizaciones que aquí denunciamos y que nos pone a todos en riesgo.

El Estado no puede mirar para otro lado

La responsabilidad tampoco termina en las empresas concesionarias.

El Estado tiene la obligación indelegable de controlar que un servicio público se preste en condiciones adecuadas. La existencia de una concesión privada no elimina esa responsabilidad ni convierte a los organismos reguladores en simples espectadores.

El ENARGAS, hoy integrado en el nuevo esquema del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), debe contar con capacidad efectiva para fiscalizar, exigir el cumplimiento de las normas y sancionar los incumplimientos. Pero, sobre todo, se debe exigir la voluntad política de ejercer su rol de contralor porque desde hace mucho tiempo sólo vemos actividad regulatoria en la autorización de aumentos de tarifas.

Hoy este ente fusionado, se encuentra además acéfalo por la renuncia del presidente designado y además cuenta con una perla de origen: una de las principales fuentes de financiamiento dispuesta por las leyes de la privatización es una tasa que pagan las propias empresas de la industria del gas y la electricidad. Es decir, quiénes deben ser controlados son los que aportan el grueso del presupuesto del que las controla.

Se necesita una política preventiva activa desde el Estado, con inspecciones reales, controles sobre todas las empresas intervinientes, seguimiento de las condiciones de trabajo, verificación de la capacitación y evaluación de los recursos humanos y técnicos disponibles y un criterio de encuadre y estabilidad en las tareas inherentes al giro central de las empresas concesionarias de gas.

También es necesario investigar por qué los reclamos que los trabajadores venimos realizando durante años no encontraron respuestas suficientes. Lo sucedido en Remedios de Escalada no puede quedar separado de esas advertencias y no podemos esperar otra tragedia para ser escuchados.

Los trabajadores de la industria del gas no reclamamos mejores condiciones solamente para nosotros. Reclamamos poder trabajar sin poner en riesgo nuestras vidas ni a la comunidad y garantizar que cada usuario reciba un servicio público digno, eficiente y seguro.

El gas no perdona

La distribución de gas natural es una actividad que exige responsabilidad, conocimiento y controles permanentes. No admite improvisaciones ni decisiones tomadas exclusivamente desde una planilla de costos.

Reclamamos una investigación profunda, transparente y exhaustiva sobre la tragedia de Remedios de Escalada, que permita establecer las responsabilidades empresariales y estatales en todos sus niveles.

Pero también exigimos un cambio drástico en el modelo de prestación del servicio: recuperar planteles técnicos especializados, revisar la tercerización de las tareas esenciales, garantizar condiciones laborales adecuadas, unificar los procedimientos de seguridad, fortalecer la capacitación continua y devolverle al Estado su capacidad efectiva de control.

No queremos que esta tragedia se convierta en una noticia más que ocupa los medios durante unos días y después desaparece.

Detrás de cada trabajador que sale a realizar una tarea hay una familia que espera su regreso. Detrás de cada intervención sobre una red hay miles de usuarios que confían en que el servicio se presta bajo condiciones seguras.

No podemos naturalizar que quienes trabajan para garantizar un servicio esencial tengan que reclamar lo elemental: herramientas y ropa de trabajo adecuadas, formación, protección y respeto por las normas.

El gas no perdona. Los siniestros son avisos. Esclarecer para determinar responsabilidades, y también para incorporar esta dramática experiencia y evitar que se repita en el futuro.Justicia por nuestros cuatro compañeros víctimas fatales de la tragedia. Resarcimiento a los heridos y a quienes perdieron todo. Forjar una alianza estratégica entre usuarios y trabajadores de nuestro servicio público de gas para exigir una prestación a la altura de lo que merecemos. La mejor manera de honrar a quienes perdieron la vida en Remedios de Escalada es luchar por este cambio profundo y que su que sus muertes no hayan sido en vano.

XR / NB