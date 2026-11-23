Era viernes 9 de octubre, alrededor de las ocho y media de la noche, cuando Stella Maris Chaves, de 67 años, intentó salir de un Carrefour de Núñez con salchichas, fiambre y un pedazo de carne escondidos bajo la campera. La pararon antes de las cajas. Cobra la mínima y vive en San Fernando con una nieta: “Saqué comida porque realmente la necesitaba”.

Por un hurto en grado de tentativa, un delito excarcelable, la jueza Fabiana Palmaghini le dictó prisión preventiva por un antecedente similar. Pasó 35 días presa en la Alcaidía 15 de Chacarita, donde terminó internada con suero. Salió el pasado día 13, tras pagar una caución de $150.000, casi un tercio de una jubilación mínima con bono. Este miércoles marchó frente al Congreso: “Lo que me pasó a mí no quiero que le pase a ningún jubilado”.

No es país para viejos (No Country for Old Men, 2007) es la película de los hermanos Joel y Ethan Coen basada en la novela de Cormac McCarthy, que toma su título del primer verso de un poema de W. B. Yeats. En la Argentina de 2026, el título describe un país donde envejecer se volvió un problema, lejos de las promesas de una generación silver (plateada). Estos son sus síntomas, con datos.

Sin moratoria, la puerta se cerró

La moratoria previsional de la Ley 27.705 venció el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno no la prorrogó. Era la vía por la que se jubilaba la mayoría: en 2024, el 75% de las altas jubilatorias fueron por moratoria. El especialista en seguridad social Rafael Rofman, del Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec) calcula que apenas uno de cada cuatro argentinos llega a la edad de retiro con los 30 años de aportes completos.

Un informe de la Secretaría de Seguridad Social estimó que, sin moratoria, el 69% de las mujeres que cumplían 60 años en 2025 y el 50% de los varones que cumplían 65 no podrían jubilarse. Son 243.000 personas en un solo año: 150.000 mujeres y 93.000 varones.

El efecto ya se ve en las estadísticas. En los primeros nueve meses de 2026, la Administración de la Seguridad Social (Anses) otorgó 43% jubilaciones nuevas menos del régimen general que un año antes. Por primera vez desde 2010, cuando empieza la medición, quienes se jubilan con 30 años de aportes superan a los que entran por moratoria: fueron el 57% de las altas.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) proyecta unas 200.000 altas para 2027, menos de la mitad de las 424.984 de 2024. El propio presupuesto 2027 prevé que el padrón del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) baje de 5.590.521 a 5.485.761 beneficiarios. “Las altas no alcanzan a reponer las bajas”, resume el CEPA.

A quien no tiene los aportes solo le queda la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), desde los 65 años. Equivale al 80% de la mínima, $355.326,77 en noviembre ($425.326,77 con el bono), incompatible con una pensión por viudez. Para las mujeres, implica en los hechos subir la edad de retiro de 60 a 65 años. El presupuesto prevé que sus titulares pasen de 220.308 a 253.032.

Arturo, que milita en un sindicato de jubilados en formación, no cobra la mínima, pero tampoco llega. Piensa en los que quedaron afuera: “Hay adultos mayores que no cobran absolutamente nada, que no pudieron entrar en la moratoria, que laburaron toda su vida en negro”. Y describe el resto: “Hay muchos compañeros jubilados que están viviendo en situación de calle. Si pagan la vivienda, no comen”. Para él, “es una situación que te encamina directamente hacia la muerte”.

Según un informe de la Fundación Tejido Urbano con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en el primer trimestre de 2024 había en Argentina más de 359.000 adultos mayores que alquilaban su vivienda; en 2004 eran poco más de 164.000. Representan el 7,25% de la población mayor de 60 años.

Una jubilación que cubre un cuarto de lo necesario

En noviembre, la jubilación mínima es de $444.158, tras un aumento del 1,93% por movilidad. Con el bono de $70.000, llega a $514.158 brutos: $500.833 después del descuento de PAMI.

El bono está congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Entonces representaba un tercio del ingreso de quien cobraba la mínima; en noviembre de 2026 es apenas el 13,6%. Cada mes que no se actualiza, licua el haber más bajo.

La Defensoría de la Tercera Edad calculó la canasta básica de un jubilado en $1.824.682 en su primera medición de 2026. La mínima con bono de ese momento, $439.600,88, cubría el 24%. Solo el rubro medicamentos, $503.600 (el 28% de la canasta), superaba por sí solo un haber mínimo completo. Según cifras oficiales, el 47% de los jubilados cobra la mínima.

El sociólogo Horacio Calcagno no cobra la mínima, pero siente que su vida se achica “día a día”. Tiene cáncer y su obra social sindical, Unión Personal, está en crisis: “Cada vez me cuesta más conseguir especialista, sea oncólogo, cardiólogo, urólogo”. Le cubren los remedios oncológicos y los del corazón por su discapacidad, pero “cualquier otro medicamento, a precio de oro”. “Uno va al supermercado y con 30.000 pesos no compra nada”, dice. “Mi calidad de vida se fue deteriorando en estos tres años, justo en un momento en que uno está en una situación crítica de salud”.

Remedios con letra chica

En diciembre de 2024, el Program de Asistencia Médica (PAMI) dejó de dar medicamentos gratis a todos sus afiliados. La cobertura del 100% quedó restringida a quienes cobran menos de 1,5 haberes mínimos, unos $653.622 en octubre, y exige tramitar un subsidio social. Se mantienen gratis los tratamientos crónicos y de alto costo, como diabetes y oncología. En los demás casos, el afiliado paga una parte en la farmacia y después pide que le devuelvan una porción. Algunos jubilados fueron a la Justicia y obtuvieron fallos que obligaron al PAMI a volver a entregarles gratis remedios básicos.

Jubilarse para seguir trabajando

Como el haber no alcanza, muchos siguen trabajando. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), que procesa los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto de Estadística (Indec), alrededor del 17% de las personas en edad jubilatoria continúa trabajando. La mayoría lo hace sin registrar: son más de 600.000 los jubilados que trabajan en la informalidad.

El salto reciente es en la informalidad. En el primer trimestre de 2026, el 12,6% de las personas de 66 años o más estaba en lo que el IAG llama “desempleo ampliado”: changas de pocas horas, trabajos sin aportes ni estabilidad. En un año, más de 22.000 mayores de 66 se sumaron al trabajo informal para completar sus haberes.

La otra salida es la deuda. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2026, 203.000 jubilados empezaron a endeudarse con entidades no financieras, según registros del Banco Central.

La periodista Gabriela Navarra tiene 68 años. Cobra alrededor de la mitad del haber máximo y sabe que, comparada con quienes viven de la mínima, está mejor que la mayoría. Aun así, tuvo que vender el auto: “Tuve que elegir entre tener un servicio de salud y un auto”. Ahora colabora con algunos medios y agarra “todo lo que aparece”, pero cuenta que es muy difícil conseguir trabajo y que pagan poco. “Restricciones económicas muchas. Y tristeza, eso también influye”, resume Gabriela.

Osmar Silva tiene 72 años y ofrece su testimonio al terminar la jornada laboral en una empresa agropecuaria cerca de Pergamino, donde trabaja hace más de diez años. “Sigo en actividad porque es necesario”, explica. Vivió la crisis de 2001, pero dice que “crisis como esta no las vi”. Su esposa trabajó en una exportadora de cereal y en la administración de un campo, pero no le alcanzaron los años de aportes. Se jubiló por moratoria, cobra la mínima y, con el descuento de la cuota, le llegan unos $350.000. “Yo cobro un poco más, pero no tenés forma de vivir como vivías antes”, dice Osmar. “A mi edad, mis amigos están todos en las mismas”.

Más viejos, menos jóvenes que los cuiden

La Argentina envejece rápido. Según la Universidad Austral, entre 2014 y 2024 los nacimientos cayeron un 47%: de 777.012 a 413.135 por año. “Es la caída más pronunciada de toda la serie histórica disponible”, señala el informe. La tasa de fecundidad bajó a 1,2 hijos por mujer en 2024, muy por debajo de los 2,1 necesarios para reemplazar a la población. El país quedó entre los cuatro de América Latina con fecundidad “ultrabaja”. Menos hijos significa, dentro de unos años, menos familiares para acompañar a los mayores, y más presión sobre un sistema de cuidados que hoy depende sobre todo de las familias, y en especial de las mujeres.

Violencia puertas adentro

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema registró en 2025 1.116 presentaciones que involucraban a personas mayores, un 8,2% más que el año anterior y el 11% de todas sus presentaciones. Afectaron a 1.075 personas, el 75% mujeres. En el 52% de los casos el agresor era un hijo o una hija; en el 22%, la pareja o expareja.

La violencia psicológica apareció en el 97% de los casos, la ambiental en el 43%, la física en el 38% y la económico-patrimonial también en el 38%. En uno de cada cuatro casos, el riesgo fue evaluado como alto o muy alto.

Las cifras de la OVD solo cubren la Ciudad de Buenos Aires y lo que llega a denunciarse. A la Defensoría de la Tercera Edad porteña llegan cada día entre 200 y 400 reclamos: jubilados sin dinero para lo básico, otros solos y desatendidos.

La violencia no sólo ocurre en las familias sino también en los geriátricos donde internan a sus adultos mayores. Las noticias de abusos y clausuras se repiten en centros que muchas veces son clandestinos. La reiteración de casos ha llevado a que la Comisión Provincial por la Memoria, que nació para visibilizar crímenes de la dictadura argentina, pero ahora también tramita denuncias de torturas a residentes de geriátricos en territorio bonaerense, al considerarlos contexto de encierro.

“Hay muchos casos en donde esas personas quizás tienen alguna cuestión de demencia senil o alguna cuestión vinculada a su edad que por ahí no les permite comunicar lo que están padeciendo”, explica Melina Galeano, directora de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria. “Y eso de alguna manera es lo que entendemos que permite que esa violencia con mayor crudeza sea ejercida.”

Los miércoles, gases y balas

Cada miércoles, los jubilados marchan frente al Congreso para reclamar por sus haberes, la moratoria y los remedios. Las movilizaciones terminan con frecuencia en represión. La del 12 de marzo de 2025 dejó más de un centenar de detenidos. Un proyectil de gas lacrimógeno le fracturó el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo. Jonathan Navarro, un empleado municipal de 33 años, quedó ciego del ojo izquierdo por un disparo de bala de goma. Y las imágenes de una jubilada de 87 años tirada en el asfalto, con la cabeza sangrando tras un empujón policial, recorrieron el país. Gabriela Navarra también estaba ahí. “Estaba participando sin carteles, sin nada, y me balearon. Me metieron cuatro balas en las piernas”, recuerda.

Un sistema que pierde recursos

Mientras los jubilados reclaman, el sistema que les paga recauda menos. Una causa es el cambio en la calida de empleo. Según el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026 se perdieron 210.000 empleos formales y se sumaron 480.000 informales, todos cuentapropistas. “Se crearon casi dos empleos por cada privado formal perdido, pero la masa salarial mensual cayó $141.000 millones”, señaló.

El empleo formal que crece es sobre todo monotributo, que aporta mucho menos. Según Equilibra, un asalariado privado registrado aporta más de diez veces lo que un monotributista de la categoría D. El Instituto de Estudios de la Realidad Argentina (Ieral) de la Fundación Mediterránea calcula que un monotributista aporta en promedio el 1,1% de su ingreso, contra el 11,2% de un asalariado. Para financiar una jubilación media hacen falta 3,5 asalariados registrados o casi 34 monotributistas. Los monotributistas pasaron del 9% de los aportantes en 1998 a más del 20% en marzo de 2026.

La otra causa es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral para pagar indemnizaciones por despido. Las pymes destinarán al fondo a partir del mes próximo el 2,5% de lo que pagan en sueldos y las demás empresas, el 1%. Pero las empresas no ponen un peso más: esa plata sale de las contribuciones patronales que financian jubilaciones, PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. “Todo lo que ingresa al FAL es recaudación que deja de percibir la Seguridad Social”, advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Según el CEPA, en su primer año, entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027, el FAL le restará a la Seguridad Social $4,3 billones, unos US$ 2.785 millones. Equivale al 7,2% de lo que recaudó el sistema en los últimos 12 meses y a 744.300 jubilaciones mínimas anuales, más de tres veces y media los nuevos jubilados esperados para 2027. “El costo fiscal del FAL rondaría, para un año de vigencia, el 0,3 o 0,4% del PIB”, estimó Sigaut Gravina.

Stella Maris Chaves volvió a su casa de San Fernando. Sigue cobrando la mínima. “Lo que me pasó a mí le pasa a muchos jubilados”, dijo al quedar libre.

AR / NB