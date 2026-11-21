A principios de 2024, Trace Lysette sentía que había alcanzado la cima de su carrera. Acababa de ser nominada a un premio Independent Spirit a la mejor interpretación protagonista por su papel principal en el aclamado drama Monica, situándose al nivel de grandes estrellas como Natalie Portman, Jessica Chastain y Jeffrey Wright. Junto a su compañera de reparto Patricia Clarkson, apareció en la portada de la revista Variety y participó en The Kelly Clarkson Show. Además, había conseguido un papel en el reboot de A través del tiempo para la cadena NBC. Pero, de repente, todo se vino abajo.

“Estaba convencida de que recibiría ofertas para un papel fijo en alguna serie de televisión, lo que me habría permitido, por fin, comprarme una casa”, recuerda Lysette, que es una mujer trans. “Pero eso nunca ocurrió”. Al contrario: las llamadas dejaron de llegar.

Describe el periodo de sequía que siguió como “una muerte total del ego”. Mientras veía cómo sus ahorros se agotaban, sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. “Es casi como si nada de lo que hice hubiera importado, como si nunca hubiera sucedido”, comenta Lysette, quien también destacó en papeles secundarios en la innovadora serie Transparent y en la exitosa película Estafadoras de Wall Street, protagonizada por Jennifer Lopez.

“Todo lo que había construido parecía decirme: 'Es broma. Vamos a quitártelo todo'”. Calcula que, a lo largo de 2024 —un año flojo para ella, según explica—, hizo audiciones para unos siete papeles; sin embargo, desde finales de la primavera boreal no surgió nada. Desde Monica, no volvió a interpretar un papel protagonista ni a participar en ningún proyecto de un gran estudio.

Lysette no es, ni mucho menos, la única. Vico Ortiz, actor transmasculino, no binario y genderqueer —conocido sobre todo por interpretar al pirata no binario Jim Jimenez en la serie de HBO Max Our Flag Means Death—, también notó un cambio en la industria. “Antes todos teníamos mucho trabajo, pero de repente fue como: '¡Mierda! Nos están dejando caer como moscas'”, me cuenta a través de Zoom. Añade que, en los últimos dos años, los únicos papeles en grandes producciones —ya sean de cadenas televisivas o de cine— para los que hizo audiciones fueron para mujeres blancas, cisgénero y con una expresión de género femenina, en lo que describe como un perfil de “lesbiana light” (en español, Ortiz es puertorriqueño).

La escasez de oportunidades más allá de los cortometrajes y proyectos de menor envergadura obligó a Ortiz y a sus colegas trans y no binarios a replantearse sus opciones. “Ya nadie nos quiere, y eso afecta a nuestro acceso a la atención sanitaria”, señala Ortiz, “lo que a su vez repercute en nuestras posibilidades de recibir cuidados de afirmación de género —si es que los deseamos—; es una espiral que no hace más que empeorar”.

A finales de septiembre, Jack Haven —intérprete trans conocido por su papel en la serie Atypical de Netflix y por la película Adolescencia, sexo y muerte en Camp Miasma, una de las favoritas del colectivo queer en el Festival de Cannes de 2026— hizo un llamamiento público solicitando ayuda para cumplir los requisitos necesarios para acceder al seguro médico del sindicato Screen Actors Guild (SAG) durante el próximo año.

“Supongo que lo que pido es que, si vos —o alguien a quien conozcas— podés contratarme para trabajar en un rodaje o una producción y pagarme 4.000 dólares, aceptaré prácticamente cualquier tipo de labor”, afirmó en un video publicado en YouTube. Tras la difusión de un segundo video en el que Haven agradecía el apoyo recibido y anunciaba que le habían llegado “muchas ofertas”, Lysette respondió a través de X explicando que ella también había perdido su seguro médico de SAG-AFTRA hace dos años y que, por tanto, a ella también le vendrían bien algunos trabajos.

Incluso Elliot Page, nominado al Oscar y al BAFTA —quien viene de participar en La odisea—, admitió recientemente que aún no tiene definido su próximo proyecto. (Page reveló en 2020 que es una persona trans y no binaria, y utiliza los pronombres él y elle). Cuando, en un episodio de septiembre del pódcast On Film… With Kevin McCarthy, le preguntaron si Hollywood se lo rifaba, el actor respondió que no, para luego añadir, medio en broma: “Si alguien quiere llamarme…”.

A principios de este año, Laverne Cox —ganadora de un Emmy y, posiblemente, la actriz y activista trans más famosa— declaró a The Guardian que había perdido cerca del 90% de sus ingresos en los últimos dos años, a medida que se agotaban las oportunidades de actuación, los contratos como presentadora y las conferencias en el ámbito corporativo. Por su parte, Asia Kate Dillon —intérprete no binaria conocida por la serie Billions— escribió el mes pasado que las oportunidades laborales en la actuación escaseaban tanto que se encontraba buscando trabajo en el sector servicios.

Hace apenas tres años, varios actores trans aparecieron en tres películas de verano con representaciones refrescantes que apuntaban a un avance. Zoe Terakes, intérprete transmasculina, realizó una destacada actuación secundaria en la película de terror de A24 Háblame, encarnando a Haley, un personaje que ejercía acoso escolar y cuya identidad de género no se abordaba explícitamente ni resultaba evidente a primera vista. En Barbie —el fenómeno cinematográfico de Greta Gerwig—, la actriz y modelo trans Hari Nef interpretó a una Barbie médica, sin que su condición trans influyera en absoluto en el papel. Asimismo, en la adaptación de Amazon de la exitosa comedia romántica queer Rojo, blanco y sangre azul el actor trans Aneesh Sheth tuvo un papel menor como Amy, una guardaespaldas que en la novela original de Casey McQuiston es un personaje trans, pero cuyo género nunca se menciona en la película. Como señaló The Guardian en su momento, estos personajes resultaban notables precisamente porque su condición trans no lo era.

Ahora, al parecer, la situación dio un giro. Los resultados del informe anual Where We Are in Film, publicado en julio por la organización de defensa de los derechos LGBTQ+ GLAAD, invitan a una seria reflexión. De las 225 películas analizadas, provenientes de los 10 principales distribuidores de la industria —A24, Amazon MGM Studios, Apple TV, Lionsgate, NBCUniversal, Netflix, Paramount Skydance, Sony, The Walt Disney Studios y Warner Bros. Discovery—, ninguna incluyó personajes trans.

El estudio calificó los resultados de “inaceptables” y señaló que el hecho de que los grandes estudios no den visibilidad a las historias trans constituye una decisión empresarial desacertada “dado que una inmensa mayoría de los estadounidenses (79%) coincide en que todas las personas merecen estar representadas en los medios de comunicación”.

“La Generación Z representa el mayor segmento de espectadores de cine en Norteamérica”, señaló Megan Townsend, directora sénior de investigación y análisis de entretenimiento de GLAAD, en un comunicado de prensa emitido en aquel momento. “La Generación Z también cuenta con el mayor porcentaje de personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ; según datos de Gallup, más de una de cada cinco personas (23%) en Estados Unidos menores de 30 años pertenecen a este colectivo. Si los estudios quieren seguir siendo relevantes para el público joven y generar ingresos en taquilla, no pueden permitirse ignorar a casi una cuarta parte de sus compradores de entradas más entusiastas”.

El informe más reciente de GLAAD, titulado Where We Are on TV y publicado esta semana, resulta igualmente impactante. El estudio —que analizó programas de ficción en televisión abierta, por cable y plataformas de streaming entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026— identificó solo siete personajes transgénero (seis mujeres y un hombre) de entre los 369 personajes LGBTQ+ analizados; esto supone un descenso del 79% respecto a los 33 personajes trans registrados el año anterior.

Desde el máximo histórico de 42 personajes trans alcanzado en la temporada 2021-2022, el estudio documentó una disminución anual constante, pero la caída registrada este año es la más pronunciada que observó esta organización de vigilancia mediática. En otro giro alarmantemente regresivo, dos de los siete personajes trans identificados fueron interpretados por hombres cisgénero.

Otro golpe más para la visibilidad trans: dado que tres de los personajes analizados este año pertenecían a series que fueron canceladas y otros cuatro formaban parte de miniseries, ninguno de ellos regresará el próximo año. Esto significa que, en la práctica, no quedan personajes trans fijos o recurrentes en la televisión.

Si bien es cierto que la industria redujo su producción de series desde la crisis del sector del streaming en 2022 y las huelgas de actores y guionistas de 2023, este factor por sí solo no basta para explicar un descenso tan drástico. “Hace unos 10 años, se podía percibir que el progreso estaba comenzando; ver que ahora se detiene por completo resulta muy desalentador”, afirma Raina Deerwater, directora asociada de investigación y análisis de entretenimiento en GLAAD y autora principal del estudio. “Existe una ausencia total, algo que no se veía desde hace mucho tiempo, y eso da miedo”.

Este desplome en la representación se produce en un momento en el que políticos y activistas anti-LGBTQ+ difunden desinformación e impulsan leyes y políticas que amenazan los derechos y la seguridad de las personas trans. “Se está utilizando a las personas trans como chivos expiatorios”, afirma Deerwater, “y ahora ni siquiera pueden apagar las noticias y poner cualquier programa de televisión que suelan ver por entretenimiento para encontrar una historia sobre personas trans. El nuevo contenido que surge, sencillamente, no incluye a toda una población”.

Muchos en la industria sostienen que la escasez de papeles para intérpretes trans y no binarios es una reacción instintiva ante la retórica antitrans y la reacción adversa que surgieron en la era posterior a Trump.

“Esta administración dio vía libre a los prejuicios implícitos de la gente; fue algo avalado por las masas”, señala Lysette, quien apunta que no solo se están aprobando menos historias sobre personas trans, sino que los actores transgénero —como ella misma—, que anteriormente lograban interpretar tanto papeles trans como cisgénero, ahora tienen pocas o nulas posibilidades de conseguir cualquiera de ellos.

“Hay sectores reaccionarios en la población que no quieren ver ningún contenido LGTB por miedo a que se ofenda su sensibilidad”, afirma Rebecca Root, actriz trans británica conocida por su papel protagonista en la comedia de situación de la BBC Two Boy Meets Girl (2015), así como por sus apariciones en Gambito de dama (Netflix) y en la comedia romántica Heartstopper. “Entonces, los estudios piensan: ”Bueno, el público no quiere ver temas trans, así que no crearemos tramas ni personajes trans“”. El miedo a la “cultura de la cancelación” deja paralizados a quienes toman las decisiones, añade: “Así que simplemente dicen: ”Bueno, mejor no molestar a nadie“”.

Root destaca el papel de Scott Frank —guionista y director de Gambito de dama—, quien la mantuvo activa en los últimos años al contar con ella para otros dos proyectos. Además, se considera afortunada por haber podido interpretar tanto a personajes cisgénero como transgénero a lo largo de su carrera. Aunque le cuesta asimilar cuánto cambiaron las cosas desde que protagonizó su propia serie hace una década, confía en que la situación volverá a cambiar. “Ya pasamos por esto antes y logramos salir adelante”, asegura Root. “Superamos situaciones así en el pasado; volveremos a salir adelante”.

Las destacadas interpretaciones de actores trans en proyectos estrenados este año —tras el periodo analizado en los estudios de GLAAD— ofrecen un rayo de esperanza: Josie Totah en la nueva serie de Carrie para Amazon; Yenesi en La bola negra; y Miss Benny, Alaska Riley y Saturn Risin9 en Club Kid. A finales de este mes, Hunter Schafer, estrella de Euphoria, protagonizará la serie de Blade Runner para Amazon Prime, una producción de gran presupuesto.

Al igual que Root, Ortiz mantiene la esperanza de cara al futuro. Aunque ahora trabaja más que nunca —apoyándose en proyectos independientes de menor escala, la narración de audiolibros y el doblaje—, Ortiz, al igual que muchas de sus amistades trans y no binarias, desarrolló una relación más sana con Hollywood. “En cierto modo, aproveché este tiempo para romper mi relación con la industria”, comenta. “Veo a muchas más personas que deciden trabajar por su cuenta, confían en su instinto y siguen haciendo lo que les apasiona, con o sin el respaldo de esas grandes cadenas”.

“Nunca nos van a silenciar”, añade Ortiz. “Encontraremos nuestro lugar bajo los reflectores. Les guste o no”.