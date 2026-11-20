El Senado sancionó este jueves y convirtió en ley el proyecto de adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuya aprobación estaba pendiente desde hace décadas y que se reactivó por iniciativa de la gestión de Javier Milei a raíz de un pedido expreso del Gobierno republicano de Estados Unidos.

La iniciativa, una obsesión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger, se sancionó en la Cámara alta con 47 votos afirmativos y 22 negativos.

Argentina había firmado el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998, por lo que faltaba la aprobación de la Cámara baja.

En la madrugada del jueves 27 de agosto se aprobó con reserva del capítulo II, luego de que el lobby de las grandes farmacéuticas lograra que modificar el texto de forma tal que Argentina mantenga el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y de patentamiento de medicamentos.

De esta manera, quedó pendiente el aval final del Senado a las modificaciones efectuadas en Diputados para su sanción definitiva y posterior puesta en vigor.

Después de décadas de discusiones inconducentes, la gestión de Milei retomó el debate a partir de una exigencia de Estados Unidos en el marco del acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado en febrero pasado en Washington.

El persistente y eficaz lobby de los laboratorios nacionales, representados por CILFA y Cooperala, logró permear la discusión, y sus argumentos en defensa de la industria nacional de medicamentos fueron tenidos en cuenta por Cancillería y el Ministerio de Economía, que convalidaron dejar en reserva el capítulo 2.

Las cámaras farmacéuticas nacionales consideraban que dicho capítulo desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense.

Según señalaban, dicha competencia podía encarecer los costos locales del sistema de salud y redundar en barreras críticas para el acceso de la población a los medicamentos.

El debate

El miembro informante del oficialismo, Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), consideró que el país se encuentra a las puertas de “un momento histórico” y destacó que hayan tenido que trancurrir tres décadas para poder concretar el objetivo de adherir al PCT.

Para el formoseño, “este tratado significa apostar de manera directa por el desarrollo federal, la innovación y la atracción de inversiones”.

“Es una herramienta que simplifica y unifica los trámites internacionales; permite que una pyme de nuestras provincias, investigadores del Conicet o una startup tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual con una sola solicitud en 159 países, reduciendo costos asfixiantes”, ponderó, y recordó que “Argentina no pertenecía a este grupo hasta el día de hoy”.

Según el legislador oficialista, “acompañar este tratado es, ni más ni menos, que entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde queremos llevar definitivamente a la Argentina”.

“Antes solo obligábamos a registrar sus patentes a través de socios extranjeros por no ser parte de este sistema”, comparó.

Por último, subrayó que a través de esta decisión se ratifica que “Argentina abraza la previsibilidad jurídica, respeta las reglas del juego de la economía del conocimiento y le da herramientas reales a su entramado productivo para generar valor, empleo genuino y divisas”.

A su turno, Guillermo Andrada (Convicción Federal) coincidió en la importancia de adherir al PCT y resaltó que gracias a este intrumento “los investigadores van a tener que hacer menos trámites” y “van a poder incorporarse al mundo con su patente a través de una ventanilla única y simplificando el trámite”.

“Argentina va a aprobar este tratado, pero con una reserva. Nos estamos integrando al mundo y tenemos una chance de tener una gradualidad en esa integración”, remarcó el catamarqueño.

En tanto, Jorge Capitanich (Justicialista) señaló que “durante más de 50 años la Argentina rechazó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes como política de Estado”.

“Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por un acuerdo comercial con los Estados Unidos”, cuestionó el chaqueño.

Por su parte, la senadora del Movimiento por Misiones Sonia Rojas Decut destacó que “este tratado de Cooperación en Materia de Patentes permite que empresas y desarrollos de las provincias puedan abrirse a nuevos mercados y que el conocimiento argentino sea parte de una estrategia de desarrollo nacional sin renunciar a decisiones soberanas”.

La senadora nacional de Primero Los Salteños Flavia Royón coincidió con los argumentos a favor de la iniciativa e hizo hincapié en el hecho de que “este tratado posibilita que haya una ventanilla única y que, con una sola solicitud en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, se pueda proteger el invento en los 159 países que están en el sistema”.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, indicó que los expertos que expusieron en el Congreso están “horrorizados” con este tratado“ porque a su criterio ”va en contra de la industria argentina en materia de genéricos“.

“Algunos medicamentos en Paraguay están cinco veces más baratos que en nuestro país. Hay una diferencia brutal. Todos los expertos dijeron que este tratado va a llevar a aumentos de entre el 30 y el 40% del precio de los medicamentos que ya están carísimos”, advirtió.

Para Mayans, “esto va a garantizar la presencia de los laboratorios americanos que ya están pidiendo 50 mil patentes”.

“Esto no va a ser para el progreso de nuestras pymes. Esto es para garantizar un negocio tremendo para estas multinacionales”, alertó el formoseño.

El senador opositor señaló que Estados Unidos exige la adhesión a este tratado como contraprestación por el tratado de libre comercio bilateral.

“Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”, lamentó.

La trastienda

El persistente y eficaz lobby de los laboratorios nacionales, representados por CILFA y Cooperala, logró permear la discusión, y sus argumentos en defensa de la industria nacional de medicamentos fueron tenidos en cuenta por Cancillería y el Ministerio de Economía, que convalidaron dejar en reserva el capítulo 2.

Esto significa que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y de patentamiento de medicamentos.

Las cámaras farmacéuticas nacionales consideraban que dicho capítulo desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense.

Según señalaban, dicha competencia podía encarecer los costos locales del sistema de salud y redundar en barreras críticas para el acceso de la población a los medicamentos.

Pese a que el dictamen ya se encontraba listo para ser votado en el recinto desde el 12 de mayo, el tratamiento volvió a retrasarse por la demora de Estados Unidos para definir políticas tarifarias en materia de comercio exterior.

Recién el 23 de julio pasado, la administración de Donald Trump fijó para la Argentina un arancel de importación del 10%, la tasa mínima y más baja aplicada a los socios comerciales de la región dentro de su esquema arancelario global.

Con información de NA.