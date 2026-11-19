El Municipio de Lanús confirmó este jueves la segunda muerte por la explosión y el posterior incendio del pasado viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, y ya son dos las víctimas fatales. Aún no se informó el nombre de la persona fallecida, que se encontraba internada en el Sanatorio Fitz Roy. Aún quedan cuatro internados en grave estado.

Se trata de un operario de 44 años que se encontraba internado en grave estado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de la explosión que tuvo lugar el pasado viernes 13 de noviembre producto de la rotura de uno de los caños de gas que eran reparados.

Desde Metrogas informaron que la empresa ya se encuentra “acompañando a su familia, a sus compañeros y amigos”. La otra víctima, que falleció en el lugar, todavía no pudo ser identificada por la Justicia.

Interviene en la autopsia la Morgue Judicial de la Nación. La causa está en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N°2 de Capital Federal y la calificación del expediente es incendio o estrago culposo seguido de muerte.

Carta de despedida de los compañeros

“Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él”.

“Desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor. Respecto de la otra persona fallecida en la explosión, hasta el momento no se encuentra identificada oficialmente. Contamos con apoyo psicológico para quienes lo necesitan y seguimos trabajando muy cerca de cada uno de ellos”.

“Queremos pedir especialmente respeto para nuestros trabajadores. Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa. A pesar del impacto emocional que viven, continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo. Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas. Hoy más que nunca, les pedimos empatía y consideración hacia quienes están haciendo todo lo posible para cuidar a la comunidad mientras enfrentan su propio dolor”.

Confirman el nombre de la primera víctima

La Fiscalía confirmó la identidad del primer fallecido por la explosión fatal en Remedios de Escalada, en Lanús. Se trata de Marcelo García, y de este modo ya son dos los operarios de Metrogas que murieron tras el hecho ocurrido hace casi una semana.

La noticia fue confirmada por familiares de García a la agencia Noticias Argentinas, quienes indicaron que este jueves la Fiscalía se contactó con ellos y les confirmó que el cuerpo hallado en el lugar de la explosión pertenece al operario de Metrogas que era buscado de manera intensa.

Según señalaron en una entrevista previa con NA, García "no operaba una máquina de perforación", sino que "hacía las mediciones correspondientes" en el lugar, y añadieron: "Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas, pero la Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona".

El hombre de 47 años era padre de dos niños, de 6 y 8, y hay consternación por la noticia dada a conocer su fallecimiento, que se suma al del otro operario de Metrogas que murió este jueves por la madrugada tras permanecer internado en grave estado.

Qué pasó

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió en la mañana del 13 de noviembre el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El siniestro se produjo durante trabajos de renovación de la red de gas, cuando una máquina dañó uno de los caños de distribución, según informó Metrogas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.45 en la esquina de Beltrán e Iberlucea, donde una violenta detonación destruyó por completo un comercio y provocó llamas de gran altura, alimentadas por el gas que escapaba de la cañería.

Varias dotaciones de bomberos de Lanús y Avellaneda acudieron al lugar para combatir el incendio, mientras que personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos de emergencias médicas desplegaron un amplio operativo de asistencia y evacuación. En el hecho, un operario murió al instante, otro falleció este jueves tras permanecer casi una semana en terapia intensiva, mientras que cuatro personas permanecen en grave estado.

La causa

La causa de la explosión está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 descentralizada de Lanús, y se concentra en lo que ocurrió entre la rotura y la alerta. Según la reconstrucción oficial, una tuneladora de Exgadet, contratista de MetroGAS, dañó a las 9.44 un caño de media presión en servicio. El sistema municipal de emergencias recibió el aviso a las 10.52, cuando ya se había producido la explosión en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Para el Municipio, en ese tiempo nadie activó el protocolo. “Cuando hay un escape de gas, lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencias locales”, dijo el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale. Según su versión, los operarios avisaron a MetroGAS y la empresa mandó una cuadrilla a contener la pérdida sin convocar a bomberos ni a Defensa Civil. Estévez dispuso la demora de dos directivos de la distribuidora, aunque aclaró que no estaban detenidos.

MetroGAS sostiene que cumplió la normativa. Según sus registros, el primer llamado entró a las 9.44, a las 10.04 llegó un reclamista con un asistente y minutos después arribó el equipo de reparación. La explosión ocurrió cerca de las 10.50, mientras los técnicos trabajaban sobre la cañería. La compañía informó que cinco de sus operarios resultaron heridos.

De los siete pacientes graves, seis fueron internados en el Hospital Evita y uno en el Narciso López. Después, fueron trasladados en su mayoría al Sanatorio Fitz Roy.

El relato de los vecinos

La explosión provocó escenas de desesperación entre los vecinos y comerciantes de la zona, muchos de los cuales se encontraban realizando sus actividades habituales cuando se produjo la detonación.

“Fue una explosión, como un misil. Justo lo vi”, relató Walter, un vecino que presenció el episodio. Visiblemente conmocionado, agregó: “Un amigo se acercó a la esquina y el almacén voló, no quedó nada. Estoy bien, pero esto fue una locura”.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el estruendo como un trueno de enorme intensidad. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, señaló. La mujer explicó que las calles de la zona ya estaban cortadas porque se realizaban trabajos sobre las cañerías de gas.

Otro testigo, identificado como Andrés, manifestó su preocupación por las personas que se encontraban dentro del comercio destruido. “Todo ese local de la esquina desapareció. Había gente amiga y queremos saber qué pudo haber pasado y dónde está esa gente”, expresó.

El hombre también aseguró haber visto a dos personas heridas inmediatamente después de la explosión. “La gente estaba haciendo sus compras. Es un centro comercial al que vamos todos. Fue terrible. Pensamos que fue un rayo, pero no”, relató.

La violencia de la detonación y la magnitud de las llamas generaron momentos de tensión entre los vecinos, mientras numerosas ambulancias llegaban al lugar para asistir a los afectados.

Lanús irá a la Justicia contra Metrogas y anunció ayuda para los damnificados

El Municipio de Lanús se presentará como querellante en la causa por la explosión del viernes en Remedios de Escalada. En un comunicado difundido el pasado domingo, sostuvo que “es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

Tras una reunión del intendente Julián Álvarez con los damnificados, el municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados del epicentro, cuyo monto no informó, y eximirá de tasas municipales a los locales del centro comercial. Además, enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para eximir a los vecinos de la zona del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente. También anunció arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494, para que sus habitantes puedan volver, y la reconstrucción del centro comercial.

La zona roja

El epicentro de la explosión, la llamada zona roja, seguirá con acceso restringido por los peritajes, que se extenderían hasta el viernes. La demolición de la esquina donde ocurrió el estallido comenzará cuando la Justicia lo autorice. Los vecinos que viven fuera de ese perímetro ya pueden volver a sus casas y las instituciones retomarán sus actividades. Edesur y Metrogas restablecen los servicios en las inmediaciones.

El municipio pidió prudencia y respeto en relación con la persona que murió en el lugar, cuya identificación sigue a cargo de la Policía Científica. Marcelo García, operario de Metrogas de 47 años, está desaparecido desde el viernes. Este domingo, la fiscalía hizo un cotejo de ADN con un familiar directo para saber si el cuerpo hallado es el suyo. “Aún no tenemos el resultado”, dijo a TN su sobrina Georgina. Hasta el sábado había 13 heridos internados, cinco de ellos graves.

La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Lanús. Una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, rompió un caño de media presión a las 9.44 y la explosión ocurrió cerca de las 10.50. El municipio sostiene que en ese lapso la empresa no activó el sistema de emergencias local. Metrogas afirma que cumplió la normativa. La fiscal ordenó trasladar a dos directivos de la distribuidora para identificarlos, aunque no quedaron detenidos.

El reclamo vecinal

Los vecinos cortaron este domingo la esquina de Yrigoyen y Juan de Garay. “La gente está psicotizada, sienten olor a gas en todos lados”, dijo uno de ellos en un programa televisivo.

La asamblea barrial marchará el lunes a las 11 a la sucursal de Metrogas en Banfield, en Larroque 199, y volverá a cortar la calle a las 18. En su comunicado señaló como responsables a “Metrogas y el Grupo Manzano-Vila”. Edenor, de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, acordó en agosto comprarle a YPF el 70% de la distribuidora, pero la operación no está cerrada: YPF sigue como accionista controlante mientras el ente regulador tramita el cambio de control.