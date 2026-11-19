Los médicos residentes de hospitales públicos nacionales, porteños y bonaerenses llevaron adelante este martes y miércoles un paro y movilización en reclamo de aumentos salariales, más presupuesto y mejores condiciones laborales.

La protesta empézó a las 10.30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, situada en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre. Luego los manifestantes marcharon hacia el Obelisco, donde se unieron con la movilización que los jubilados realizan cada semana.

Después se dirigieron al Ministerio de Salud de la Nación, en avenida 9 de Julio 1925 y culminaron en Plaza de Mayo, frente a la sede sanitaria porteña de Bolívar 1.

La principal exigencia de los profesionales es que los sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y advirtieron que el ajuste perjudica la atención en los hospitales y centros de salud.

En el caso de los residentes de instituciones médicas porteñas, la medida arrancó el martes, por lo que se trató de un paro de 48 horas. Durante el primer día, los trabajadores se reunieron frente al Ministerio de Hacienda de la Ciudad, en el Palacio Lezama, ubicado sobre avenida Martín García 344.

Qué piden los residentes

Desde las organizaciones que nuclean la protesta de los residentes, detallaron que el paro y las movilizaciones los hacen “en unidad y en defensa de la salud pública, por una recomposición salarial urgente y contra la precarización laboral”.

“Hace semanas venimos organizándonos en asambleas, con paros y movilizaciones, frente a salarios que no alcanzan y un ajuste que golpea tanto a quienes trabajamos en los hospitales y centros de salud como a quienes se atienden en ellos”, señalaron y agregaron: “Frente a los distintos gobiernos que ajustan y dividen, respondemos con unidad y organización”.

Los reclamos:

– Recomposición salarial ya. Sin residentes no hay salud pública.

– Basta de ajuste en todos los sectores de la salud. Presupuesto ya.

– Los residentes somos trabajadores. Rechazamos el sistema de becas. Basta de precarización.

– Que los sindicatos acompañen y llamen a paro y movilización.

– Emergencia ya en salud mental y discapacidad.

– No a la eliminación o recorte en programas de medicamentos.

– Repudiamos las amenazas de Jorge Macri a los residentes de CABA en lucha

La respuesta del Ministerio de Saud de la Ciudad

El Ministerio de Salud porteño le envío un comunicado a la Asamblea de Residentes y Concurrentes en el que sostuvo que la cartera no posee “conflicto gremial alguno con ninguna de las Asociaciones Gremiales con representatividad suficiente” dentro del marco legal y convencional del subsistema público de la Ciudad.

Por lo tanto, afirmó que “carece de toda legitimidad cualquier medida de fuerza convocada por un grupo de profesionales sin entidad para convocar y/o comunicar las mismas”.

Para concluir, advirtió que aquellos que participen de la movilización serán “responsables personalmente de las consecuencias de sus actos” y agregó que el Ministerio se reserva los derechos legales correspondientes.