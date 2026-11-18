Una pastilla que imita el mecanismo del Viagra, al relajar los vasos y aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, puede ralentizar el deterioro cognitivo en personas con la enfermedad de Alzheimer en casi un tercio, según sugiere un estudio internacional que acaba de presentarse esta semana.

El Alzheimer es la forma más común de demencia, una enfermedad que, según las previsiones, afectará a 153 millones de personas en todo el mundo para 2050 y para la que, actualmente, no existe cura.

En un ensayo de fase III realizado en 13 países, los investigadores descubrieron que el comprimido AR1001 ralentizaba el deterioro en un 31% en pacientes con Alzheimer en fase inicial que no recibían ningún otro tratamiento.

Expertos ajenos al estudio instan a la cautela, pero afirman que los resultados, que se presentaron en la conferencia Clinical Trials on Alzheimer’s Disease, que se celebra en Boston, Estados Unidos, son “emocionantes” y “muy prometedores” y que podrían anunciar la llegada de un “tratamiento totalmente nuevo” para el Alzheimer.

El AR1001 es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y pertenece a la misma familia de medicamentos que el Viagra, que se utiliza para tratar la disfunción eréctil.

Frenó el deterioro de 604 personas

La empresa surcoreana AriBio, fabricante del AR1001, afirmó que el fármaco ralentizó el deterioro en 604 personas que no tomaban ningún otro medicamento para el Alzheimer. En un grupo más amplio de pacientes que tomaban otros fármacos, el comprimido no logró resultados estadísticamente significativos.

La profesora Tara Spires-Jones, catedrática de neurodegeneración en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Academia de Ciencias Médicas, afirmó que los resultados parecían “muy prometedores”. “Este fármaco actúa potenciando el flujo sanguíneo y, probablemente, también estimulando directamente las vías de las células cerebrales que favorecen el aprendizaje y la memoria”, explicó.

La doctora Sheona Scales, directora de investigación del Alzheimer’s Research de Reino Unido, señaló que los hallazgos eran “muy alentadores” y que suponían “un hito importante en la búsqueda de nuevos tratamientos para el Alzheimer”.

El AR1001 resultaba “especialmente interesante” porque se trataba de un fármaco oral que adoptaba un “enfoque diferente” al de los tratamientos existentes, señaló esta experta. “En lugar de actuar sobre el amiloide, actúa sobre una enzima específica e influye en otros procesos implicados en la función cerebral.

El ensayo demostró una ralentización estadísticamente significativa del deterioro clínico en los participantes que no tomaban otros medicamentos de uso común para el Alzheimer junto con el fármaco del ensayo. Sin embargo, este beneficio no fue significativo en el conjunto del grupo del ensayo. “No obstante, se trata de un avance alentador en la investigación sobre el Alzheimer y refuerza la importancia de explorar diferentes enfoques para hacer frente a esta compleja enfermedad”, indicó Scales.

Estos resultados preliminares son una señal esperanzadora de que podríamos disponer de un tratamiento totalmente nuevo para el Alzheimer en fase temprana que aborde sus causas, y no solo sus síntomas Richard Oakley — Alzheimer’s Society

El doctor Richard Oakley, director adjunto de investigación e innovación de la Alzheimer’s Society, afirmó: “Estos resultados preliminares son una señal esperanzadora de que podríamos disponer de un tratamiento totalmente nuevo para el Alzheimer en fase temprana que aborde sus causas, y no solo sus síntomas”.

El AR1001 adopta un enfoque novedoso, relajando los vasos sanguíneos para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro. Y, a diferencia de otros tratamientos modificadores de la enfermedad que demostraron beneficios en ensayos en fases avanzadas, se toma en forma de comprimido una vez al día, lo que podría simplificar el tratamiento. “A lo largo del año que duró el ensayo, este fármaco logró ralentizar eficazmente el deterioro de la memoria y las funciones cognitivas de los pacientes en casi un tercio, y los efectos secundarios notificados fueron en su mayoría de leves a moderados”.

Más ensayos

Sin embargo, el fármaco no pareció ser tan eficaz en personas que tomaban otros medicamentos para los síntomas del Alzheimer, por lo que esto requiere una investigación más profunda, señaló. “El AR1001 pertenece a la misma familia de medicamentos que el Viagra, pero se está desarrollando específicamente para la enfermedad de Alzheimer”, señaló Oakley, añadiendo que no se debe tomar Viagra para intentar tratar el Alzheimer.

Todos los expertos abogaron por la realización de más ensayos y señalaron que el AR1001 tendría que ser sometido a un minucioso escrutinio por parte de la comunidad científica y de las autoridades reguladoras de medicamentos antes de que pudiera prescribirse para tratar el Alzheimer.