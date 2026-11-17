Mucho ruido y pocas nueces. Con esa frase podría resumirse el estado de situación de las negociaciones y la sensación que domina los pasillos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), que concluyó su primera semana en Antalya, Turquía. Son discusiones acaloradas, complejas, extremadamente técnicas que, más allá de las distintas aristas en que se dividen, buscan responder dos cosas: cuánto dinero movilizarán los países desarrollados -quienes más contaminan- a los países en desarrollo y cuándo lo harán.

La segunda semana de la COP31 arrancó con un texto largo y muchas objeciones. La presidencia de la COP, compartida entre Turquía y Australia, publicó este lunes el primer borrador de la cover decision o decisión de cobertura, el documento político que deberá resumir el resultado de la cumbre. Tiene 18 páginas y reúne propuestas de más de 45 documentos enviados por las delegaciones. “¿Cómo ingerir 144 párrafos en una hora?”, se quejó un negociador en los pasillos del Centro de Exposiciones de Antalya.

Son tantos los espacios de discusión y las partes involucradas en una COP que a veces parece un capítulo de Game of Thrones, con grupos de países bloqueando discusiones que ya estaban cerradas y alianzas que van mutando según los intereses en juego.

“Llegó el borrador y nadie está contento”, comentó a elDiarioAR Oscar Soria, activista argentino y codirector de la organización The Common Initiative. “Casi todos los grupos dijeron que el texto era demasiado largo, repetitivo y desordenado, y que les dieron muy poco tiempo para leerlo”, contó.

Esta semana, los países seguirán moviendo sus fichas en el tablero del financiamiento climático. De todos los espacios de negociación, hay tres que resultan clave para seguir desde América Latina: financiamiento, adaptación y transición justa.

Financiamiento: quién paga, quién recibe

La meta global de financiamiento establecida en COPs anteriores es que, para 2035, los países desarrollados deben movilizar 1,3 billones de dólares anuales a los países en desarrollo para que puedan implementar acciones de mitigación y adaptación del cambio climático.

Sin embargo, los países en desarrollo tienen dudas de que esta meta se vaya a concretar, ya que la anterior, que implicaba movilizar 100.000 millones de dólares anuales, no se llegó a cumplir de forma completa. Por eso, sigue siendo un tema central en esta COP.

Este lunes, las salas técnicas no lograron avances en el Programa de Trabajo de Financiamiento Climático. “La disputa de fondo se repite: los países en desarrollo quieren que el programa de trabajo se lance formalmente ahora y se centre en la obligación de los países ricos de proveer financiamiento. En tanto, los países desarrollados dicen que este programa ya lleva un año funcionando y que debería abarcar todas las fuentes de financiación [públicas y privadas]”, explicó Soria.

Además, destacó que hay dos niveles de negociación, el técnico y el de los ministros, y que no está claro cómo se coordinarán los dos ámbitos.

Triplicar fondos para adaptación: una promesa sin dueño

Un tema clave para América Latina es el de adaptación, ya que la región está conformada por países en desarrollo que sufren especialmente los impactos del cambio climático, como inundaciones, sequías y huracanes. Pese a la relevancia del tema, la meta de triplicar el financiamiento para la adaptación, que se había aprobado en la COP30, quedó fuera de la agenda formal de discusión.

Por eso, los negociadores tuvieron que dividir el tema en cuatro espacios donde se discuten asuntos relacionados, pero diferentes: la Meta Global de Adaptación, el Programa de Trabajo de Financiamiento Climático, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el documento de la cover decision. El borrador de este documento, por ejemplo, insta a los países desarrollados a triplicar el financiamiento para adaptación -de 40 mil millones a 1.200 millones de dólares- y a presentar una hoja de ruta.

Para Daniel Porcel, especialista en política climática del Instituto Talanoa de Brasil, la meta de triplicar el financiamiento tiene un lenguaje bastante ambicioso que los ministros -que llegan hoy a la COP- van a intentar negociar. “Lo que se espera para esta semana es que avancen lo máximo posible los negociadores en las partes técnicas para sacar un texto más reducido, con menos opciones, para que los ministros puedan hacer el trabajo político de viabilizar la finalización de estos acuerdos”, señaló el experto.

Los países en desarrollo exigen tres cosas: una línea de base clara, un método de cálculo y un sistema de seguimiento. “Casi todos dicen estar a favor de triplicar los fondos para adaptación, pero por ahora es una promesa sin dueño”, resumió Soria. Además, algunos negociadores advierten que, aún triplicando los fondos, esto sólo cubriría un 30% de lo que realmente se necesita.

Transición justa: para qué y para quién

Otro espacio clave para América Latina es el Programa de Trabajo de Transición Justa, que busca desarrollar un mecanismo que garantice una transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables con equidad e inclusión. Durante la primera semana, se desarrollaron tres conversaciones sobre este tema: una para la revisión de ese programa de trabajo; otra vinculada a temas de agricultura e industrialización; y la tercera dedicada a definir cómo va a ser el mecanismo (sus modalidades y gobernanza).

“El viernes salió un texto que tenía opciones menos ambiciosas respecto a bajo qué modalidad va a funcionar este mecanismo. No había nada que conectara con la implementación y con la movilización de recursos. Sin embargo, se acordó que las discusiones técnicas seguirán esta semana”, contó Camila Mercure, coordinadora del Área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

A su vez, Mercure remarcó que lo que se está discutiendo sobre el mecanismo de transición justa tiene mucho que ver con lo que sucede en Argentina, ya que la extracción de minerales para electromovilidad pone cada vez mayor presión sobre los territorios, debido a las importantes reservas de litio y cobre que hay en nuestra región.

Sobre eso también se refirió Irene Vélez Torres, exministra de Ambiente de Colombia, que estuvo presente en la cumbre. “El tema de los minerales críticos en una COP que está enfocada en la electrificación es absolutamente esencial. Creo que tener soberanía es crucial y tiene que estar en manos de nuestra gente y de nuestras naciones”, expresó.

Cómo siguen las negociaciones

Este martes, los ministros llegan a la COP para tratar de encauzar las negociaciones. A su vez, los jefes de delegación continuarán dejando comentarios sobre los borradores para ir puliendo los textos hacia un documento final. La conferencia está programada para cerrar el viernes, pero ya todos pronostican que se extenderá hasta el sábado.

“Quedan pocos días y muchas piezas sueltas. Muchas discusiones no son sobre fondos sino sobre quién tiene autoridad para redactar qué. Eso paraliza salas enteras”, advirtió Soria. “Habrá que prestar atención a tres cosas: los comentarios sobre el borrador, la llegada de los ministros y si a mitad de semana aparece un texto más corto que permita ver dónde está el punto de aterrizaje”, finalizó.

Esta historia se produjo como parte de la COP31 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Earth Journalism Network de Internews, Informed Earth y el Stanley Center for Peace and Security.

NL / NB