El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este lunes que criar a un hijo en la Argentina demandó entre $591.320 y $754.869 durante octubre, según la edad. Los valores representan un incremento de alrededor del 3,6% respecto de septiembre, por encima de la inflación general del mes, que fue del 2,2%.

El mayor costo corresponde a los chicos de entre 6 y 12 años, cuya canasta alcanzó los $754.869 mensuales, frente a los $728.850 registrados en septiembre. En tanto, para los niños de 1 a 3 años, el monto necesario ascendió a $704.198, mientras que en el caso de los menores de un año fue de $591.320.

Para el grupo de 4 a 5 años, el costo mensual se ubicó en $600.445. Aunque se trata de chicos de mayor edad que los del tramo anterior, el valor resulta inferior al de 1 a 3 años debido a las diferencias en el tiempo de cuidado que requiere cada etapa.

Los datos muestran que el costo de crianza volvió a aumentar por encima del índice general de precios. En la comparación con octubre de 2025, las subas oscilaron entre el 34% y el 35,5%, según la edad.

Cuánto cuesta criar a un hijo según la edad

De acuerdo con los valores correspondientes a octubre, los montos mensuales son los siguientes:

Menores de 1 año: $591.320.

De 1 a 3 años: $704.198.

De 4 a 5 años: $600.445.

De 6 a 12 años: $754.869.

La canasta de crianza se diferencia de otros indicadores económicos porque no contempla únicamente los gastos de alimentación, vestimenta, vivienda, educación y transporte, sino que también asigna un valor monetario al tiempo que los adultos dedican a cuidar a los niños.

Para calcular ese componente, el INDEC toma como referencia las remuneraciones de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajo en casas particulares.

En octubre, el costo de los bienes y servicios fue de $191.424 para los menores de un año, $247.173 para los chicos de 1 a 3 años, $314.805 para los de 4 a 5 y $390.516 para el grupo de 6 a 12 años.

A esos importes se suma el valor de las tareas de cuidado, que alcanzó los $399.896, $457.024, $285.640 y $364.353, respectivamente.

La diferencia entre los grupos responde a que los más pequeños requieren una mayor cantidad de horas de atención directa, mientras que, a medida que crecen, aumenta el peso de los gastos vinculados con sus consumos cotidianos.

Un indicador clave para las cuotas alimentarias

La canasta de crianza comenzó a publicarse en 2023 y constituye una referencia para estimar cuánto cuesta mantener y cuidar a niños y adolescentes de hasta 12 años.

Además de permitir el seguimiento de la evolución de esos gastos, el indicador puede utilizarse en procesos judiciales relacionados con la fijación o actualización de cuotas alimentarias.

Su particularidad es que reconoce el valor económico de las tareas de cuidado, que muchas veces se realizan sin remuneración dentro de los hogares y recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

De esta manera, el cálculo no se limita al dinero que una familia necesita para comprar productos y contratar servicios, sino que incorpora el trabajo cotidiano indispensable para la crianza.

Los valores publicados representan una estimación estadística y no implican que deban trasladarse automáticamente a las cuotas alimentarias, cuya determinación depende de las circunstancias de cada familia y de los criterios establecidos por la Justicia.

Con información de la agencia NA